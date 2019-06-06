Микрофинансирование получат только проверенные клиенты

6 июня. FINMARKET.RU - Темпы роста рынка микрофинансирования, несмотря на устойчивый рост, замедляются.

По оценке аналитического центра МФК "Займер", этим летом россияне оформят в МФО около 7,8 млн микрозаймов на 86-87 млрд руб. В результате количество заключенных договоров увеличится на 3-4% к показателям летних месяцев 2018 года, в то время как объемы выдач займов будут больше прошлогодних на 10-11%. Это явное замедление по сравнению с 2018 годом, когда темпы роста составили 45% и 41,5% соответственно, пишет "Коммерсант"

Дело в том, что с 1 июля снижается предельно допустимая процентная ставка микрозаймов (не должна превосходить их двукратную сумму). В этой связи аналитики компании считают, что спрос на такие продукты значительно возрастет, однако МФО не смогут его удовлетворить. По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, летом, а возможно, и осенью спрос будет опережать предложение кредиторов.

Микрофинансисты подтверждают, что часть спроса на микрозаймы действительно останется неудовлетворенной, а гражданам придется искать другие источники средств.

"По данным Банка России, средняя прибыльность микрофинансовой организации сравнима с прибыльностью банков и составляет около 10%, - говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева. - Поэтому выполнение требований закона в части снижения предельной ставки по микрозайму неизбежно заставит МФО существенно пересмотреть все расходы и издержки, в том числе ужесточить контроль за рисками".

А глава МФК "Мигкредит" Олег Гришин уверен, что снижение ставки не является драйвером роста микрозаймов. Поэтому, по его словам, "будет сужаться сегмент граждан, которым займы останутся доступны".

По оценке гендиректора группы Twino Ашота Торосяна, снижение процентной ставки в секторе МФО добавит лишь 5-7% новых клиентов. Он отметил, что сегодня уровень одобрения для новых клиентов составляет около 7% от общего потока (в прошлом году - около 13%).

Острой проблемой становится для МФО и вопрос фондирования. Новые ограничения в первую очередь коснулись коротких займов с высокими ставками, и ряд компаний, специализировавшихся на займах до зарплаты, начал увеличивать долю длинных займов (соответственно, для другой категории клиентов). Но такая модификация потребовала дополнительных средств. "Для выдачи 86-87 млрд руб. компаниям необходимо около 17-18 млрд руб., однако и этот объем ликвидности нужно где-то взять",- оценивает Р.Макаров.

И в первую очередь с проблемой ликвидности столкнутся небольшие игроки, которым сложно диверсифицировать долговой портфель.