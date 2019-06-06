ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

6 июня. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов. Речь об упорядочивании торговли на бирже со стороны независимых НПЗ. Их доля на рынке составляет от 10 до 15%, они имеют право на налоговый вычет при условии продаж на бирже не менее 10% произведенного продукта. Особенность, однако, в том, что на такие НПЗ не распространяется требование о равномерности и регулярности реализации нефтепродуктов, пишут "Известия".

Важен не только факт поставки, но и механизм торгов, пояснил "Известиям" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем, зачастую, в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании. Такие сделки далеко не всегда можно считать конкурентными, отметил замглавы

По его словам, необходимо привести независимые НПЗ к такому же режиму торгов, как у вертикально интегрированных компаний (ВИНК), а также повысить ликвидность за счет расширения торговли поставочными фьючерсами. Это, возможно, позволит отказаться от уже давно обсуждаемой темы повышения порога обязательных продаж на бирже. Для бензина его хотят увеличить с 10% до 15% от общего объема производства, а для дизельного топлива — с 5% до 7,5%.

Предложение о повышении порога ФАС еще в прошлом году направляла в Минэнерго, но никаких решений по этому поводу не было принято.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Известиям" сообщили, что пока не ознакомлены с инициативой ФАС в отношении независимых НПЗ. В Минэнерго предложения ФАС не прокомментировали.

"Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объемы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными", — отметил Анатолий Голомолзин.

Действие очередного соглашения правительства с нефтяниками по заморозке розничных цен наи дизельное топливо должно завершиться 30 июня, и к этому времени, по словам Анатолия Голомолзина, уже должны быть окончательно приняты решения в отношении независимых НПЗ и порога продаж, а также подписаны соответствующие документы.

Управляющий партнер компании "Петролеум Трейдинг" (нефтетрейдер) Максим Дьяченко считает вероятным, что, с учетом майского скачка цен, правительство предпочтет подстраховаться и пролонгировать соглашение.