Цифровое мошенничество набирает обороты

5 июня. FINMARKET.RU - В России наблюдается тревожная тенденция:начали использовать поддельные электронные подписи и документы. С помощью цифровых фальшивок проходимцы похищают деньги с банковских счетов, продают предприятия и прочее. Эксперты заговорили о новом явлении: цифровом рейдерстве, пишет "Российская газета"

Так, в Москве жителя столицы с помощью поддельной цифровой подписи лишили жилья. А еще раньше от действий киберпреступников стали страдать юридические лица. Например, недавно гендиректор одной из компаний случайно проверил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и увидел, что руководителем организации там значится совершенно незнакомый ему человек. Когда настоящий директор начал разбирательство, оказалось, что его новоявленный "сменщик" уже значится главой еще нескольких компаний.

"Такие технологии, как электронная цифровая подпись, призваны облегчить процедуру получения государственных и муниципальных услуг, заключения сделок и сэкономить время граждан и работников организаций, - сказал "РГ" заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. - С другой стороны, каждая новая технология традиционно "принимается на вооружение" и криминальным миром".

Одним из возможных способов защиты прав граждан и организаций от нарушений может стать ограничение на использование цифровой подписи при совершении крупных сделок.

"Кроме того, возможно и введение отдельного состава в УК, предусматривающего ответственность за мошенничество с использованием средств цифровой идентификации и аутентификации, что позволит разрешить ряд проблем правоприменения и исключить случаи необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел", - говорит Д.Липин.

Кроме того, как полагают многие эксперты, необходимо шире подключать к оформлению сделок нотариусов. Тайное переоформление квартиры с помощью поддельной электронной подписи стало возможно потому, что такие сделки разрешено проводить без нотариуса.

Нотариус же, удостоверяя любую сделку, будь то с недвижимостью, с долями ООО или любая другая, обязан не только идентифицировать обратившегося к нему человека, но прежде всего проверить, насколько добровольно человек идет на сделку, понимает ли все последствия.

Попытки "цифрового" мошенничества нотариусами также выявляются и пресекаются - так, недавно одна из московских нотариусов установила, что данные электронной подписи ее клиента были использованы мошенниками, и смогла оперативно отправить информацию об этом в ФНС, исключив поддельный документ из документооборота.