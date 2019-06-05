НДС на золото собираются отменить

5 июня. FINMARKET.RU - Законопроект об отменена покупку золота уже рассматривают в правительстве, сообщили "Известиям" в Министерстве финансов. Там уточнили, что документ разработали члены Совета Федерации. НДС — один из основных барьеров для роста инвестиций в благородный металл, уверены в ведомстве. Обнуление налога приведет к скачку спроса нас нынешних 3–4 до 50 т в год в течение ближайших 3–5 лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, добавили в Минфине.

Сейчас золото в слитках не выглядит настолько же привлекательным для накопления, как, например, ценные бумаги, поскольку облагается НДС, пояснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. В цену драгметалла при его покупке у банка включен налог в 20%, тогда как при продаже эта сумма не возмещается. Это существенно сдерживает спрос на инвестиционное золото.

Эффект от отмены налога будет комплексным, уверены в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. Прибыльность кредитной организации при продаже драгметалла составляет 5–10%, отметили в ведомстве. При минимальном размере процентной надбавки банковский сектор перечисляет в бюджет порядка 26 млн рублей с тонны проданного золота в качестве налога на прибыль. Таким образом, при планируемом объеме реализации слитков в 50 т в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

Пресс-служба Совета Федерации, а также представитель одного из авторов законопроекта — первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева не ответили на вопрос газеты о сроках принятия документа.

Между тем опрошенные "Известиями" эксперты в целом положительно оценивают отмену налога на добавленную стоимость на золото. По их словам, это поспособствует появлению нового выгодного инструмента для вложений помимо традиционных банковских вкладов, облигаций и акций. Как утверждает В.Заблоцкий, опыт Китая, где НДС на драгметалл обнулен, показывает, что такое решение значительно увеличивает интерес со стороны клиентов. По данным World Gold Council, спрос на золото в нашей стране составлял 2,8 т в год по итогам 2018-го, тогда как в Поднебесной он достиг 304,2 т, отметил В.Заблоцкий. Для сравнения: в Индии показатель достиг 162 т, а в Германии — 96. Наличие НДС делает слитки непривлекательными для вложений, согласен доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Как отмечают эксперты, инициатива вписывается в общий курс дедолларизации экономики. Также золото сможет стать более удобным вариантом передачи наследства или сохранения денег при неблагоприятных условиях.