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05 июня 2019 года 10:14
Не все советские ГОСТы приговорены к отмене
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Артем Геодакян/ТАСС
5 июня. FINMARKET.RU - В 1992 году России по наследству от СССР досталось 25 тысяч ГОСТов. В плановой экономике они подробно регламентировали все нюансы производства тех или иных товаров. Многие из них уже давно сняты с производства и стали историей, но напоминающие о них ГОСТы парадоксальным образом уцелели, пишет "Российская газета". В ближайшие два года советские ГОСТы - а их осталось 10 тысяч (из 37 тысяч действующих стандартов) - ждет масштабная ревизия, рассказал "Российской газете - Неделе" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Однако это не означает, что они все приговорены к отмене: после распада Советского Союза около 15 тысяч общесоюзных стандартов были обновлены с учетом развития технологий и получили вторую жизнь, а некоторые советские стандарты в первозданном виде еще прослужат не одно десятилетие. Как подчеркивает А.Абрамов, если ГОСТ принят до 1991 года, то это не всегда означает что-то однозначно архаичное. "Есть много документов, которые до сих пор активно применяются, даже если им уже за 50 лет, - объясняет он. - Это стандарты на диаметр и шаг резьбы, размеры гаечных ключей, крепежных деталей и другую продукцию технического назначения. Их точно никто не собирается отменять". Между тем, по словам главы Росстандарта, среди "возрастных" документов есть и очевидные кандидаты на отмену, например, ГОСТ 1969 года на ленты для пишущих машинок, ГОСТ 1970 года на перфоленты для первых вычислительных машин или ГОСТ 1981 года на катушки для фотопленок. С 2003 года большинство ГОСТов стали документами добровольного применения, но это не означает, что Росстандарт не должен следить за актуальностью добровольных стандартов, говорит А.Абрамов. По его словам, инвентаризация научно-технического уровня стандартов назрела давно, и такая ревизия является обычной практикой. "За 2 года вместе с отраслевыми экспертами мы проведем тщательную оценку всего фонда стандартов (около 37 тысяч документов), и особое внимание уделим документам, принятым до 1991 года. По каждому из пересматриваемых ГОСТов будет принято индивидуальное решение - о его актуализации или отмене", - заявил А.Абрамов. При этом он отметил, что даже отмененные стандарты могут в дальнейшем использоваться предприятиями при выпуске своей продукции путем их перевода в стандарты организации.
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