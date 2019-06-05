Ужесточился контроль за зарубежными счетами российских компаний

5 июня. FINMARKET.RU - Суровость российского валютного законодательства – одна из самых волнующих тем российских экспортеров и международных компаний. О необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. В конце мая первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что законопроект о смягчении уже подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Но пока надзор за соблюдением валютного законодательства ужесточается и бизнес все чаще привлекают к ответственности, говорят опрошенные "Ведомостями" юристы.

Компании, которые активно используют зарубежные банковские, долгое время оставались в теневой зоне, так как органы валютного контроля пристально за ними не следили, рассказывает директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова. В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).

После этого власти стали внимательнее к зарубежным транзакциям резидентов еще на этапе проверки, говорит Е.Цыбикова. Привлекать к ответственности стали чаще, подтверждает директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. Ужесточился и надзор за репатриацией валютной выручки – органы валютного контроля штрафуют даже при незначительной просрочке, сетует Цыбикова.

По валютному законодательству список операций, которые можно проводить через зарубежные счета, сильно ограничен, причем и для граждан России, и для российских компаний, напоминает К.Грицепанова: зачисление наличных, перевод со своего российского или зарубежного счета, средства по кредитным договорам от резидентов стран, входящих в ОЭСР и ФАТФ, и еще несколько. Все остальные операции резиденты обязаны проводить через российские банки.

Компании зачастую не знают о требованиях к счетам, платят налоги с этих операций и не видят за собой нарушений, рассказывает К.Грицепанова: "Им остается только под лупой рассматривать каждую операцию, насколько она соответствует валютному законодательству. Это требует серьезных издержек".

Чтобы подстраховаться от обвинений в нарушении законодательства, российские компании вынуждены открывать иностранное юридическое лицо или рассчитываться с иностранными контрагентами через российские банки. Российские компании почти не открывают счета в зарубежных банках, потому что операций, которые можно проводить через них, не нарушая закон, слишком мало, говорит операционный директор ITS Wealth Management Екатерина Попова.

Летом 2018 г. Минфин опубликовал законопроект, который снимает некоторые ограничения по использованию зарубежных счетов. "Ведомости" ознакомились с версией, направленной Минфином в правительство. Например, россияне смогут без ограничений зачислять туда деньги, полученные от нерезидентов из стран ОЭСР и ФАТФ, а также от продажи драгоценных металлов. Кроме того, проект отменяет требование о репатриации валютной выручки несырьевых экспортеров при расчетах в рублях с 2020 г. и вводит поэтапную отмену обязательной репатриации для экспортеров.