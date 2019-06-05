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05 июня 2019 года 08:23
Отели на российских курортах дороже зарубежных
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Валерий Шарифулин/ТАСС
5 июня. FINMARKET.RU - Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон - 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья. К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже (6 тыс. руб.), чем в турецкой Аланье (2 тыс. руб.). Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, с которым ознакомились "Известия". А цена аналогичного номера в Ялте (6,8 тыс. рублей) будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (4,9 тыс.). Остановиться в трехзвездочном отеле в испанском Льорет-де-Маре (4,3 тыс.) обойдется на 20% дешевле за ночь, чем в гостинице той же категории в Анапе (5,3 тыс. рублей). Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории "три звезды" составляет 6,8 тыс. рублей в сутки, категории "четыре звезды" - 11 тыс. рублей. Самые же недорогие трехзвездочные гостиницы в топ-10 наиболее востребованных российских городов -- в Симферополе (2,2 тыс. рублей) и Судаке (3 тыс. рублей). Традиционно летом цены на внутренних курортных направлениях не уступают стоимости услуг за рубежом, сказал "Известиям" генеральный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман. "У отечественных отелей есть преимущество перед заграничными: безвизовые направления всегда пользуются у россиян особенно высоким спросом, а чтобы отдохнуть на российских курортах, о документах вообще не приходится беспокоиться, - сказал он. - Это обеспечивает нашим отелям высокую заполняемость в летний сезон". По мнению Ф.Шпильмана, еще один важный фактор - изменение ставки НДС. Оно повлекло за собой повсеместное подорожание товаров и услуг, что, конечно же, не могло оставить в стороне гостиничную индустрию. У министерства курортов и туризма Республики Крым, однако, другие данные. Как рассказал "Известиям" глава ведомства Вадим Волченко, цены на размещение на крымских курортах "в значительной части остались на уровне прошлого года, а в некоторых сегментах снизились, например в премиум-секторе". Действенный механизм регулирования, по его словам, - это конкуренция. Но для того чтобы она отразилась на ценообразовании, необходимы реновация существующего номерного фонда и строительство новых отелей, признал министр. В пресс-службе Ростуризма газете сказали, что не согласны с приведенными данными сервисов бронирования. "При сравнении стоимости в том или ином объекте размещения на разных курортах нужно задавать абсолютно идентичные параметры, например удаленность от береговой линии, наличие инфраструктуры, год постройки или реновации, площадь номера и так далее, - отметили в пресс-службе. - Даже отели разных мировых цепочек одной и той же звездности предлагают разную стоимость". Но в целом рынок гостиничных услуг в России конкурентный. Как пояснила "Известиям" заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова, в соответствии с указом президента №618 "введение государственного регулирования на рынках гостиничных услуг противоречит основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции".
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