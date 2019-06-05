Отели на российских курортах дороже зарубежных

5 июня. FINMARKET.RU - Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон - 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья. К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже (6 тыс. руб.), чем в турецкой Аланье (2 тыс. руб.). Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, с которым ознакомились "Известия" . А цена аналогичного номера в Ялте (6,8 тыс. рублей) будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (4,9 тыс.). Остановиться в трехзвездочном отеле в испанском Льорет-де-Маре (4,3 тыс.) обойдется на 20% дешевле за ночь, чем в гостинице той же категории в Анапе (5,3 тыс. рублей).

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории "три звезды" составляет 6,8 тыс. рублей в сутки, категории "четыре звезды" - 11 тыс. рублей. Самые же недорогие трехзвездочные гостиницы в топ-10 наиболее востребованных российских городов -- в Симферополе (2,2 тыс. рублей) и Судаке (3 тыс. рублей).

Традиционно летомна внутренних курортных направлениях не уступают стоимости услуг за рубежом, сказал "Известиям" генеральный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман. "У отечественных отелей есть преимущество перед заграничными: безвизовые направления всегда пользуются у россиян особенно высоким спросом, а чтобы отдохнуть на российских курортах, о документах вообще не приходится беспокоиться, - сказал он. - Это обеспечивает нашим отелям высокую заполняемость в летний сезон".

По мнению Ф.Шпильмана, еще один важный фактор - изменение ставки НДС. Оно повлекло за собой повсеместное подорожание товаров и услуг, что, конечно же, не могло оставить в стороне гостиничную индустрию.

У министерства курортов и туризма Республики Крым, однако, другие данные. Как рассказал "Известиям" глава ведомства Вадим Волченко, цены на размещение на крымских курортах "в значительной части остались на уровне прошлого года, а в некоторых сегментах снизились, например в премиум-секторе". Действенный механизм регулирования, по его словам, - это конкуренция. Но для того чтобы она отразилась на ценообразовании, необходимы реновация существующего номерного фонда и строительство новых отелей, признал министр.

В пресс-службе Ростуризма газете сказали, что не согласны с приведенными данными сервисов бронирования. "При сравнении стоимости в том или ином объекте размещения на разных курортах нужно задавать абсолютно идентичные параметры, например удаленность от береговой линии, наличие инфраструктуры, год постройки или реновации, площадь номера и так далее, - отметили в пресс-службе. - Дажеразных мировых цепочек одной и той же звездности предлагают разную стоимость".

Но в целом рынок гостиничных услуг в России конкурентный. Как пояснила "Известиям" заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова, в соответствии с указом президента №618 "введение государственного регулирования на рынках гостиничных услуг противоречит основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции".