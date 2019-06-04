Выявлена связь между размером государства и уровнем коррупции

4 июня. FINMARKET.RU - Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей, пишет "Коммерсант". Исходя из этого, ВБ рекомендует крупным государствам вести более строгий мониторинг за деятельностью чиновников и жестче наказывать коррупционеров. Выдав такую неоднозначную рекомендацию, эксперты ВБ признались, что объяснить механизм выявленной ими корреляции они не могут.

В новом рабочем докладе эксперты Всемирного банка напоминают о том, что до сих пор не существует достоверных данных, позволяющих понять, почему одни страны оказываются более подвержены коррупции, чем другие. В ВБ попробовали связать это явление с размером стран, проанализировав данные опросов представителей почти 48 тыс. компаний из 135 государств (респонденты сообщали об опыте взаимодействия с чиновниками с 2008 по 2016 год). Оценивалась как общая— то есть размер взяток, уплачиваемых бизнесом, "чтобы все работало", так и мелкая — призванная облегчить конкретные трансакции (подключение к коммуникациям, получение лицензии и прочее). Размеры стран оценивались как по численности населения, так и по площади их территории.

Эмпирические же данные показали, что уровень коррупции — как общей, так и мелкой — в больших странах выше, утверждают в ВБ. Например, в стране размером с Намибию уровень коррупции будет на 0,28 процентного пункта (или на 23% от среднего значения) ниже, чем в более населенном государстве, сравнимом с Марокко. Поэтому крупным странам необходимо усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников сильнее, чем малым, отмечают в ВБ.