Вместе с безработицей снижается и спрос на рабочие места

4 июня. FINMARKET.RU - На российском рынке труда сокращается совокупныйна рабочие места со стороны работников, при этом уровень безработицы снижается. Эту ситуацию по итогам первого квартала 2019 года зафиксировали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), и все больше данных в пользу того, что эта ситуация — тренд как минимум на ближайшие месяцы. Возможно, происходящее является индикатором будущего спада экономической активности после инвестиционного спада, пишет "Коммерсант".

По данным ЦМАКП из апрельского выпуска бюллетеня "Тренды российской экономики", в марте показатель совокупного спроса на рабочие места всоставил 73,5 млн человек, с исключением сезонного фактора (73,3 млн человек, по фактическим данным). В 2018 году в это время он составлял 73,9 млн человек, в 2017-м — 73,6 млн человек. Как поясняет Игорь Поляков из ЦМАКП, совокупный спрос на рабочие места рассчитывается на основе ежемесячных данных Росстата о занятости, безработице и числе вакансий. "Нынешние данные мы трактуем как тенденцию снижения предложения рабочих мест, которая продолжается с 2016–2017 годов",— говорит он. Исходя из данных центра, совокупный спрос на рабочие места рос с весны 2017 года в течение года, далее ситуация была неустойчивой, но с конца 2018 года он уверенно падает. При этом параллельно снижается и уровень безработицы, отмечают в ЦМАКП. Так, в первом квартале 2019 года он достиг 4,65% (с исключением сезонности), тогда как годом ранее составлял 4,88%, непрерывное снижение продолжается со второго квартала 2016 года (5,63%).

С точки зрения долгосрочных трендов такое снижение — следствие демографической ситуации: меньшее число работников при снижающейся безработице без резких колебаний в оплате труда будут предъявлять меньше спроса на рабочие места в экономике.