Чей труд дорожает быстрее всего

4 июня. FINMARKET.RU - Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, пишут "Известия", ссылающиеся на данные Росстата. На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля. Согласно производственному календарю, в прошлом году сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов, то есть примерно 164 в месяц. Выходит, что в пересчете на месяц нефтяники и газовики получали около 130 тыс. рублей, пишут "Известия".

На втором месте по-прежнему остается сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час, или порядка 121 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, или 121 тыс. рублей в месяц.

При этом темп роста зарплат в топ-3 самых доходных отраслей оказался ниже среднего по стране и не превысил 8%. Наиболее же заметно подорожал труд специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Почасовая оплата выросла на 23%, до 260 рублей в час (около 43 тыс. в месяц). Ощутимо увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18% в обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей).

В среднем по стране в 2018-м труд стоил 332 рубля в час — на 11% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что приведенные Росстатом данные касаются именно сфер деятельности компаний, а не профессий конкретных людей. К примеру,бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут довольно заметно отличаться.

Безусловно, представленные Росстатом цифры — лишь усредненные данные, складывающиеся и из высоких доходов менеджмента, и из зарплат рядовых сотрудников, напомнила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская, мнение которой приводят "Известия".

Наиболее заметный рост зарплат в сфере здравоохранения и соцуслуг связан с исполнением майских указов президента, уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Что же касается высоких зарплат в нефтегазовой, табачной и финансовой отраслях, то в ближайшее время они будут оставаться лидерами, считает завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Устюжанина.