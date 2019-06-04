ЦБ введет паспорта финансовых продуктов

4 июня. FINMARKET.RU -предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), пишут "Ведомости". Так информация о финансовых продуктах станет доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся, пояснил представитель ЦБ. Как именно будут выглядеть, ЦБ сейчас обсуждает с профессиональными объединениями финансистов.

Существует разрыв между ожиданиями потребителей финансовых услуг и реальной ситуацией при их использовании, указывает ЦБ в письме президенту Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу (ВСС, "Ведомости" располагают документом, представитель союза его подлинность подтвердил). Связан он с тем, что граждане недостаточно информированы об особенностях продуктов, в том числе о рисках, а договоры являются слишком объемными и сложными для восприятия.

Банкам и страховщикам придется раскрыть риски инвестиционного страхования жизни

В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др. При оформлении продукта подписывать паспорт придется и продавцу, и покупателю.

Такие паспорта целесообразно ввести для всех секторов финансового рынка, говорит представитель ЦБ. По его словам, регулятор, основываясь на поступивших от граждан жалобах, предложил список из более чем 30 продуктов, для которых паспорта будут введены в первую очередь. Для каких именно, он не раскрыл.

В письме ЦБ в ВСС приводится перечень страховых продуктов, у которых появятся паспорта: ОСАГО, каско, ДСАГО, страхование жизни, имущественное и туристическое страхование, страхование от несчастных случаев и болезней. Страховое сообщество в диалоге с ЦБ о паспортах, детали прорабатываются, передал "Ведомостям" Юргенс.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев говорит, что СРО обсуждает с ЦБ дюжину финансовых инструментов, у которых на первом этапе появятся паспорта: внебиржевые деривативы и структурные продукты, которые включают в себя деривативы. Свести к минимуму случаи, когда клиент покупает продукт, в котором не разбирается, возможно, считает он: для этого информация в паспортах должна быть описана как можно более понятным языком в объеме не более трех страниц.