Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона

4 июня. FINMARKET.RU - Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни, что приведет к остановке платежей, пишет "Коммерсант". Сейчас в СБП участвуют, которые способны устанавливать лимит с запасом и круглосуточно взаимодействовать с ЦБ. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы в режиме 24/7 без кредитной поддержки регулятора.

По сведениям "Ъ", на съезде Ассоциации банков России зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов поднял проблему, связанную с возможной остановкой переводов по СБП. Он отметил, что банки устанавливают специальный лимит на корреспондентском счете в ЦБ для проведения мгновенных платежей. В размере этого лимита средства блокируются и недоступны для иных операций. По его словам, банки, "не понимая, какой объем средств может потребоваться клиентам в выходные дни, могут установить недостаточный лимит", что в отсутствие возможности автоматического кредитования со стороны ЦБ может привести к приостановке платежей через СБП. "Это влечет общие имиджевые проблемы для всей системы",— указал он, предложив ЦБ подумать о возможности предоставления овердрафта банкам—участникам системы.

Пока к системе подключено ограниченное число участников, объемы переводов невелики и банкам удается укладываться в устанавливаемые ими самими ограничения. Требований по минимальному размеру лимита у ЦБ нет. Но объемы платежей очень быстро растут, и многие банки сталкиваются с тем, что число исходящих платежей превышает число входящих. Это осложняет расчет лимита.

По прогнозам банков—участников системы, к концу года объемы платежей в рамках СБП могут вырасти в разы, если не на порядок.

СБП запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 14 кредитных организаций, семь из которых системно значимые. По данным ЦБ, с момента запуска в системе было совершено более 500 тыс. переводов на сумму около 4,2 млрд руб. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заявки на подключение к СБП уже подали 114 банков, общее число подключенных банков достигнет более 250 к 2020 году.