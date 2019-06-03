Низкий спрос на мясо замедлил рост его производства

3 июня. FINMARKET.RU - Темпы роста производства мяса птицы и скота по итогам 2019 года могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, говорится в предоставленной "Коммерсанту" презентации аналитического центра "Совэкон". По его прогнозам, в живом весе производство вырастет всего на 0,5%, до 15 млн тонн, в то время как в 2018 году рост составил 2,5%. Для сравнения: в 2015 году прирост достиг 4,3% (13,5 млн тонн), в 2016 году - 3,7% (14 млн тонн), в 2017 году - 4,4% (14,6 млн тонн). Как говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов, прогнозные цифры отражают насыщение внутреннего рынка: производителям удалось практически вытеснить импорт, а потребление растет не так активно из-за падения реальных доходов населения. По подсчетам Федеральной таможенной службы, импорт мяса скота в 2018 году снизился на 36,7%, до 409,2 тыс. тонн, птицы - на 3,4%, до 221,7 тыс. тонн.

По итогам 2018 года обеспеченность мясом птицы достигла 95-98%, подтверждает тенденцию президент Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В прошлом году российские производители смогли полностью обеспечить внутренний рынок свинины, добавляет президент Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По его данным, местные компании произвели 3,7 млн тонн, еще 85 тыс. тонн импортировали и 85 тыс. тонн экспортировали. Не удалось заместить только импорт говядины. В Agrifood Strategies в январе этого года оценивали уровень самообеспеченности внутреннего рынка говядиной примерно в 60%.

Достижение самообеспеченности по свинине не означает стагнации производства, считает Ю.Ковалев. По данным НСС, в 2018 году производство этого мяса выросло на 5,5%. Ю.Ковалев считает, что в ближайшее три-четыре года динамика роста сохранится на уровне 3-5% в год, так как в завершающей стадии находится ряд инвестпроектов. По итогам 2019 года НСС прогнозирует рост производства свинины на уровне 3-4%, "Совэкон" и Институт конъюнктуры аграрных рынков - на уровне 4-5%.

Негативную тенденцию на рынке в целом обеспечивает падение производства мяса птицы: по итогам 2019 года его выпуск снизится до 6,5 млн тонн против 6,7 млн тонн в 2018 году, прогнозируют в "Совэконе". Причина - в серьезных проблемах с бизнесом у двух крупных игроков сегмента, "Евродона" и "Белой птицы", считает А.Сизов. С.Лахтюхов не столь пессимистичен: по его прогнозам, по итогам текущего года производство мяса птицы вырастет на 1-2% за счет запуска на полную мощность площадок, которые сменили владельцев, и роста экспорта в Юго-Восточную Азию и на Аравийский полуостров. Экспорт всех видов мяса вырастет на 40%, рассчитывает господин Лахтюхов. Поддержать производство может рост внутреннего потребления за счет снижения цен, считает Ю.Ковалев.