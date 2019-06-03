В каких сферах труда больше безработных

3 июня. FINMARKET.RU - В первом квартале 2019 года наибольшее число безработных в России пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, пишут в понедельник "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

Отмечается, что безработными в данных сферах числились свыше 581 тыс. человек. Также много безработных оказалось в сферах обрабатывающих производств (434 тыс. человек), строительства (282 тыс. человек), а также сельского, лесного хозяйства и рыбоводства (275 тыс.).

При этом меньше всего безработных оказалось среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек. В общей сложности за первые три месяца года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Ранее участники опроса ОНФ рассказали, что им предлагали неподходящие и низкооплачиваемые вакансии. Соискателям не нравится то, что в базе отсутствуют подходящие вакансии (36,7%), сотрудники служб предлагают низкооплачиваемые рабочие места (35,7%), а вакансий по новым высокотехнологичным профессиям вообще нет (6,9%).

По данным Минтруда, за период с 15 по 22 мая численность официально зарегистрированных безработных граждан в России снизилась на 2,2% и составила 769,2 тыс. человек.

За указанную неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74-х регионах. Наибольшее снижение безработицы наблюдалось в Вологодской, Ленинградской, Магаданской, Сахалинской, Челябинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Карелия, Северная Осетия - Алания, Пермском крае.

В 10-ти регионах отмечен рост численности безработных граждан, наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Марий Эл, Ивановской, Курской, Псковской, Рязанской, Тверской областях, сообщает Минтруд.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 103,658 тыс. человек.

"На 22 мая 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1% от численности экономически активного населения", - говорилось в сообщении.