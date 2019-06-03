ЦБ переводит НПФ на новые правила инвестирования резервов

На прошлой неделе состоялась встреча частных пенсионных фондов с представителями регулятора. Среди прочих обсуждался вопрос применения новых правил размещения пенсионных резервов, которые должны вступить в силу в третьем квартале, пишет "Коммерсант".

Согласно данным Банка России, объем пенсионных резервовна конец первого квартала достиг 1,3 трлн руб. Количество участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) составило 6,2 млн человек, средний счет такого участника - 186,2 тыс. руб. На начало года НПФ больше всего инвестировалив корпоративные облигации (39,1% от совокупного портфеля фондов), паевые инвестиционные фонды (ПИФ, 18%), гособлигации (14,2%) и акции (12,2%). С этого года НПФ в отношении портфелей пенсионных резервов проводят обязательное стресс-тестирование.

Представленный ЦБ в апреле проект нормативного акта, позволяя фондам самостоятельно, без участия управляющей компании (УК) инвестировать средства пенсионных резервов, вводит жесткие ограничения по инструментам в портфелях НПФ по НПО, дублируя во многом положения действующих правил инвестирования пенсионных накоплений. На рисковые активы (корпоративные облигации низкого кредитного качества и низколиквидные акции, в том числе входящие в активы ПИФов, а также доли в непубличных акционерных обществах, находящихся в закрытых ПИФах) установлен лимит в 10%.

Ряд частных фондов, оперирующих пенсионными резервами, в том числе крупных, могут нарушить установленные лимиты по рисковым активам, поскольку они приобретались еще по старым правилам, а оперативно реализовать их невозможно, жаловались ЦБ некоторые участники встречи, рассказывают собеседники газеты. Регулятор готов дать им переходной период в три года, в течение которого НПФ должны будут привести свои активы в соответствие с новыми ограничениями.

Однако фонды считают срок недостаточным.

Представители ЦБ выразили готовность обсуждать возможность увеличения сроков реализации для некоторых активов, содержащихся в портфелях НПФ, рассказали собеседники "Коммерсанта".

По мнению гендиректора консалтинговой компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгения Якушева, устанавливая жесткие сроки, регулятор "подталкивает НПФ к скорейшей расчистке активов для улучшения их качества, но, судя по всему, осознавая экономическую ситуацию, готов пойти с фондами на диалог по ряду их инвестиций".