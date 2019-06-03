Рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

3 июня. FINMARKET.RU - Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,87 млрд в 2013 году до 1,57 трлн рублей в 2018 году. В долларах она увеличилась почти в 1,7 раза — с 16 млрд в 2013 году до 25 млрд в 2018 году. Об этом говорится в исследовании аналитической компании FinExpertiza, подготовленном для "Известий"

Согласно данным исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самый большой объем выручки в 2018 году экспортерам принесла продажа злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей). Эти три категории, по данным аналитиков, составляют около 70% всего продовольственного экспорта России.

В категории злаковых основная доля продаж приходится на пшеницу. Больше всего у РФ ее закупают Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия. Основными потребителями российской рыбы и ракообразных являются Южная Корея и Китай. На третьем месте по объемам закупок находятся Нидерланды. Жиры и масла растительного и животного происхождения у России больше всего закупают Китай, Турция, Египет, Иран и Норвегия.

По мнению аналитиков, в первые годы после введения санкционного режима лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры. Если в 2013 году по их экспортузанимала девятое место в мире, то по итогам 2017-го она оказалась уже на второй строчке, уступив лишь США. По экспорту зерна российским производителям удалось потеснить Францию, Индию, Аргентину, Канаду, Австралию, Бразилию и Украину.

Несколько скромнее выглядят успехи России на мировых рынках рыбы и масложировой продукции. Здесь нашей стране удалось подняться на две строчки в рейтинге ведущих мировых экспортеров — с 12-го на 10-е место. В торговле рыбой и ракообразными, моллюсками и прочими водными беспозвоночными РФ потеснила Индонезию и Нидерланды. Жиры и масла российского производства также отвоевали два пункта в рейтинге и продаются теперь лучше, чем эта же продукция из Италии и Бельгии.

Аналитики отмечают, что рост дохода в рублях в секторе продовольствия связан с изменением курса российской валюты. Одновременно с этим импортозамещение дало отечественным производителям хороший импульс для экспансии на внутренние рынки. После их насыщения российские предприятия стали развивать взаимоотношения и с зарубежными партнерами.

Фундамент положительной динамики экспорта российского продовольствия был заложен еще на рубеже «нулевых» годов, когда удалось стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, наладить систему субсидирования и поддержки отдельных секторов агропромышленного комплекса страны. Таким мнением поделился с "Известиями" ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. Кроме того, успех России в экспорте продовольствия связан и с членством в ВТО за счет устранения административных барьеров для продвижения российских продуктов на внешних рынках. При этом, как отмечает эксперт, импорт товаров по-прежнему значительно превышаети, чтобы войти в десятку лидирующих стран, объем поставок из России должен увеличиться еще в два раза.