Треть доходов граждане тратят на погашение кредитов

31 мая. FINMARKET.RU - Российская семья в среднем тратит до 28% от дохода на выплату кредитов, пишет "Независимая газета", приводя данные Общероссийского народного фронта (ОНФ). По данным финансовых властей, в семьях-заемщиках свыше 40% доходов может идти на выплаты по займам. В этом нет ничего удивительного, если учесть падение доходов населения уже шестой год, – считают эксперты. Рост кредитования в, вероятно, продолжится. А если ЦБ ужесточит правила кредитования, можно ждать сокращений в розничной торговле и сфере услуг, пишет "НГ".

"Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов", – говорится в отчете ОНФ. Еще год назад уровень закредитованности семей составлял 23%, отмечают эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков". Свои выводы они основывают на данных Центробанка, Росстата и нескольких бюро кредитных историй.

Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам по итогам первого квартала составила 15,4 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018-го объем задолженности вырос на 23,3%. Эксперты признают, что в структуре задолженности половина приходится на обеспеченные(ипотека и автокредиты), а оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты.

В абсолютном же выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по РФ составила 273,6 тыс. руб. Годом ранее – 221,8 тыс.

Примечательно, что на фоне роста уровня закредитованности просроченная задолженность по кредитам снижается, отмечают в ОНФ. Впервые с 2015-го этот показатель достиг 4,9% от всей задолженности, что соответствует 754 млрд руб. Средняя «просрочка» сегодня – 13,4 тыс. руб., а годом ранее – почти 15 тыс. Эксперты объясняют это набирающими популярность инструментами перекредитования и рефинансирования.

В среднем россиянин тратит десятую часть своего дохода на выплаты по кредитам. "Однако если рассмотреть только тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов почти 44% своего дохода", – сообщили в ЦБ.

Рост закредитованности теперь беспокоит и чиновников, отмечает "НГ". "У нас по итогам прошлого года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн руб. За один год – 1,5 трлн руб.", – замечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, именно рост потребительского кредитования в итоге привел к усилению инфляционного давления в прошлом году и де-факто вытеснил из структуры кредитования соответствующие объемы корпоративного и ипотечного кредита.

Основная причина роста закредитованности – привычка сохранять определенный уровень жизни даже при падающих доходах, считают эксперты "НГ".

Замруководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова напоминает, что с осени 2019 года ЦБ начнет требовать от кредитных организаций рассчитывать уровень долговой нагрузки каждого конкретного заемщика-физлица и на этой основе принимать решение о выдаче ему кредита или об отказе в кредите.

Однако и у этого решения есть обратная сторона. "Еслибудет брать меньше кредитов, а доходы не вырастут, а будут продолжать падать и дальше, то это может негативно сказаться на секторе розничной торговли и услуг", – не исключает эксперт.