Минкомсвязь повышает качество собираемых данных

31 мая. FINMARKET.RU - Опубликован проект приказа Минкомсвязи, вводящий новые требования к процессу сбора и обработки биометрических данных для направления их в Единую биометрическую систему (ЕБС). Поправки должны решить проблему отбраковки некачественно снятых изображений лица и записей голоса. Как пояснил "Коммерсанту" директор биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин, при фотографировании очень важно соблюсти требование по размеру и положению лица в кадре, они описаны в приказе Минкомсвязи, при нарушениях образцы могут отбраковываться ЕБС. В пресс-службе ВТБ отметили, что проблема с многократным отклонением биометрического образца может свидетельствовать о нарушении процедуры сбора в офисе банка (например, наличие второго лица на снимке из-за рекламного плаката за спиной).

Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. На сегодняшний день, по данным Ростелекома, 146 банков собирают биометрию в 5,2 тыс. отделений. К концу года биометрию должны собирать все отделения банков с универсальной лицензией. Данные нужны для удаленной идентификации пользователей при получении банковских услуг.

В "Ростелекоме" (оператор ЕБС) признают наличие проблем. «На этапе масштабирования системы, в начале 2019 года, пользователи испытывали сложности с регистрацией биометрии в банках: снимать фотографию и записывать голос приходилось несколько раз, а процесс получения услуги затягивался до 30–40 минут,— пояснили там.— Это было связано с рядом причин, в том числе с некорректными настройками оборудования и отсутствием контроля качества образцов на стороне банков». Некорректные образцы в ЕБС не попадали, и потому пересдачи биометрии не потребуется, проблемы с ранее собранными образцами при верификации отсутствуют, заверили там.

Для решения проблем с качеством данных Минкомсвязь предлагает в автоматизированном режиме с использованием оборудования "Ростелекома" контролировать собранные образцы и минимум раз в неделю проводить проверки "надлежащего функционирования" систем сбора.

В ЦБ, комментируя данный документ, отметили, что проект приказа позволит расширить перечень оборудования, с использованием которого можно собирать биометрию без потери качества. Кроме того, введенная возможность кадрирования позволит исключить появление дополнительных объектов на фотографии. В банках восприняли документ неоднозначно.