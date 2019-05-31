Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье

31 мая. FINMARKET.RU - На московском рынке элитного жилья не осталось относительно доступных объектов, а спрос на них сохраняется, что привело к резкому росту цен в сегменте, пишет "Коммерсант". Как отмечает издание, по динамике роста цен по итогам первого квартала 2019 года российская столица в Prime Global Cities Index (PGCI), куда международная компания Knight Frank включила 45 городов мира, оказалась на втором месте после Берлина. Год назад у Москвы была 36-я позиция.

Так, по итогам января—марта 2019 года стоимость элитного жилья в Москве выросла на 12% относительно первого квартала 2018 года. Выше динамика оказалась только в Берлине — 14,1%. За год позиция Москвы в PGCI выросла сразу на 34 позиции.

По данным Knight Frank, средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке сейчас составляет 815 тыс. руб. за 1 кв. м.

При этом подорожание в наиболее высокобюджетном сегменте оказалось более значительным и по итогам первого квартала составило 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 1,063 млн руб. за 1 кв. м. Премиальные лоты экспонируются в среднем по 597 тыс. руб. за 1 кв. м — за год показатель вырос лишь на 8%. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева указывает, что за первый квартал этого года элитноеподорожало на 8,3% относительно четвертого квартала, до 791,4 тыс. руб. за 1 кв. м. По итогам 2019 года рост составит 10%, прогнозирует эксперт.

Причем динамика цен на элитное жилье в Москве значительно превосходит смежные сегменты, пишет "Ъ". По данным Knight Frank, значительную роль также сыграл спрос на элитное жилье, который по итогам первого квартала вырос на 42% относительно аналогичного периода прошлого года.

В Санкт-Петербурге, который также входит в PGCI, ситуация выглядит по-другому. По итогам первого кварталана элитное жилье здесь снизились на 0,3%.