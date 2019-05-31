Кого затронут законы июня

31 мая. FINMARKET.RU - О том, кого затронут, которые вступают в силу в июне, пишет "Российская газета".

С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 527-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". И в постановлении правительства от 27 мая 2019 года №665.

Национальный роуминг применялся, когда россияне приезжали в регион, где их операторы не работали. Тогда их подключали к местным компаниям, за что надо было платить. Такая ситуация в последнее время оставалась характерной для Крыма.

Внутрисетевой роуминг делал звонки дороже, как только человек выезжал из региона, где зарегистрирована его сим-карта. Даже, если там работал его оператор. В принципе, ведущие компании оба роуминга уже начали отменять раньше.

С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Об этом говорится в Федеральном законе от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ.

Теперь, если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств урегулированием споров по ОСАГО будет заниматься финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования (финансовый омбудсмен в сфере страхования). На эту должность Совет директоров Банка России назначил Виктора Климова. Он приступил к своим обязанностям с 9 января 2019 года.

С 1 июня внести изменения в конструкцию своего автомобиля станет сложнее, а в некоторых случаях невозможно. Об этом говорится в Постановлении Правительстваот 06.04.2019 N 413.

С 1 июня у россиян появятся новые возможности по распоряжению своим имуществом в пользу наследников. Об этом говорится в Федеральном законе от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации".

Одна из таких возможностей - супруги смогут составить совместное завещание, а также заключить наследственный договор.

Теперь мужу и жене не придется делить общую собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. Например, кому достанется квартира в случае смерти одно из супругов, а также к кому перейдет это жилье после кончины второго супруга.

С 6 июня ретейлеры не смогут возвращать поставщикам товары, у которых срок годности не превышает 30 дней. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 ноября 2018 г. N 446-ФЗ.

Таким образом, если торговые сети не смогли продать скоропортящуюся продукцию, им придется самим заниматься утилизацией нереализованного товара. Закон запрещает возвращать его поставщикам или требовать с них компенсацию.

С 27 июня усиливается контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ.

После того, как человек в России снял деньги с карты иностранной финансовой организации, российский банк, который выдавал наличку, должен зафиксировать операцию. И в течение трех дней отправить всю необходимую информацию по ней в Росфинмониторинг.