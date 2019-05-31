Росстат будет считать траты туристов

31 мая. FINMARKET.RU -начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и иностранцев в. Поможет в этом сбор данных с сотовых операторов и сервисов по бронированию отелей. Также Росстат планирует проводить поквартирный опрос российских семей о покупках при подготовке к поездке и в путешествии. Эта информация позволит эффективно развивать в России туристическую отрасль, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако в список источников, фиксирующих расходы отдыхающих, также необходимо включить банки — у них больше сведений о том, сколько граждане тратят.

Для расчета нового показателя Минэкономразвития и Росстат намерены обратиться за необходимыми данными к операторам сотовой связи и сервисам по бронированию отелей. Кроме того, планируется проводить опросы граждан по месту проживания, отметили в пресс-службе Росстата. Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии.

Впрочем, пишут "Известия", пока идет анализ возможных вариантов получения информации, добавили в статистическом ведомстве. В частности, обсуждается частота предоставления данных и их конкретный набор. Во многом это зависит от того, кто и на каких условиях будет предоставлять первичную информацию, пояснили в Росстате.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, в 2019 году россияне в среднем готовы потратить на отдых 43,3 тыс. рублей на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018-м. Выше прогнозируемые траты у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — более 52 тыс. на человека. В Ростуризме на вопрос "Известий" о необходимости нового показателя в туристской отрасли не ответили.

"Известия" спросили сотовых операторов о возможности предоставить данные по расходам своих клиентов.

В пресс-службе МТС сообщили, что компания готова обсуждать с ведомствами возможные форматы сотрудничества. Однако речь может идти только о передаче обезличенных данных. В Tele2 и "Билайне" также не видят необходимости делиться персональной информацией абонентов с ведомствами. Как утверждают сотовые операторы, для этого они используют технологию big data, которая обрабатывает большие объемы данных. Например, с ее помощью можно определить самые посещаемые гражданами места и мероприятия. В пресс-службе "Мегафона" на вопросы "Известий" не ответили.