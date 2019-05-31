.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Росстат будет считать траты туристов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

31 мая 2019 года 08:38

Росстат будет считать траты туристов

 0  
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и иностранцев в РФ. Поможет в этом сбор данных с сотовых операторов и сервисов по бронированию отелей. Также Росстат планирует проводить поквартирный опрос российских семей о покупках при подготовке к поездке и в путешествии. Эта информация позволит эффективно развивать в России туристическую отрасль, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако в список источников, фиксирующих расходы отдыхающих, также необходимо включить банки — у них больше сведений о том, сколько граждане тратят.

Для расчета нового показателя Минэкономразвития и Росстат намерены обратиться за необходимыми данными к операторам сотовой связи и сервисам по бронированию отелей. Кроме того, планируется проводить опросы граждан по месту проживания, отметили в пресс-службе Росстата. Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии.

Впрочем, пишут "Известия", пока идет анализ возможных вариантов получения информации, добавили в статистическом ведомстве. В частности, обсуждается частота предоставления данных и их конкретный набор. Во многом это зависит от того, кто и на каких условиях будет предоставлять первичную информацию, пояснили в Росстате.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, в 2019 году россияне в среднем готовы потратить на отдых 43,3 тыс. рублей на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018-м. Выше прогнозируемые траты у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — более 52 тыс. на человека. В Ростуризме на вопрос "Известий" о необходимости нового показателя в туристской отрасли не ответили.

"Известия" спросили сотовых операторов о возможности предоставить данные по расходам своих клиентов.

В пресс-службе МТС сообщили, что компания готова обсуждать с ведомствами возможные форматы сотрудничества. Однако речь может идти только о передаче обезличенных данных. В Tele2 и "Билайне" также не видят необходимости делиться персональной информацией абонентов с ведомствами. Как утверждают сотовые операторы, для этого они используют технологию big data, которая обрабатывает большие объемы данных. Например, с ее помощью можно определить самые посещаемые гражданами места и мероприятия. В пресс-службе "Мегафона" на вопросы "Известий" не ответили.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  туризм,  Росстат

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.