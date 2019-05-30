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30 мая 2019 года 11:31
ФПК опровергает информацию о росте цен на проезд в плацкарте
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Владимир Смирнов/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает рост цен на проезд в плацкартных и общих вагонах. Компания намерена запросить данные о росте тарифов. О том, что билеты в плацкартные вагоны резко подорожали в летние месяцы, сообщила ранее в четверг газета "Известия". По информации издания, такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Объединение попросило ФАС проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкарте. "Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", - говорится в сообщении ФПК. "В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, - некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов - пассажиров", - подчеркивает компания. ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения, отмечает компания. "Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.
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