Рынок краткосрочной аренды жилья вынудят платить налоги

30 мая. FINMARKET.RU - Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить. Минэкономразвития может инициировать поправки к законодательству, которые обяжут собственников таких квартир получать специальные идентификаторы. Эта информация должна фиксироваться во всех объявлениях и системах бронирования, что поможет налоговикам выявлять неплательщиков. Сильнее всего мера ударит по небольшим сервисам бронирования, работающим в Крыму: многие из них могут уйти с рынка, пишет "Коммерсант".

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы. Это предложение Минэкономразвития сформулировало в рамках инициативы по законодательному регулированию рынка туристического жилья, рассказал источник “Ъ” в министерстве. "Номер будет выдаваться для каждого собственника либо для каждого жилого помещения. Пока не определен и орган, который займется выдачей идентификаторов",— добавляет он. По его словам, идентификатор должен будет обязательно указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом. "При его отсутствии собственник и площадка-агрегатор могут быть оштрафованы",— уточнил он.

К концу июня Минэкономразвития будет готово отправить заинтересованным министерствам и ведомствам первую версию законопроекта, сообщает “Ъ”.

Источник издания в Минэкономразвития указывает, что ключевая задача — обелить рынок краткосрочной аренды и подсчитать объем жилья, где останавливаются туристы. "По аналогичному принципу этот сегмент регулируется, например, во Франции, Испании и Германии",— отмечает он. Обнародованная ранее "Опорой России" необходимость регулирования рынка туристического жилья мотивировалась тем, что владельцы квартир не платят налоги: эта нездоровая конкуренция беспокоит отельеров. Но CEO Ostrovok.ru Феликс Шпильман поясняет, что сервис работает с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые и так должны отчитываться перед налоговиками. Другой собеседник “Ъ” на туррынке указывает, что некоторые платформы сотрудничают с физическими лицами.