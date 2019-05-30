Самые популярные профессии - продавец и сити-фермер

30 мая. FINMARKET.RU - Продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного образования возглавилинаиболее востребованных работодателями профессий, которые можно получить в системе среднего профессионального образования.

Попали в него и пока еще экзотические для России, но уже набирающие популярность- сити-фермер, инструктор по интернет-серфингу, оператор 3D-принтера, визуализатор, специалист по интернет-маркетингу.

Список составлен ВНИИ труда по итогам проведения специального опроса организаций. Он уточняет перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций, представляющих все регионы России.

Как пояснила "Российской газете" директор по развитию системы профквалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина, исследование было нужно для государственного информационного ресурса "Справочник профессий", который требует постоянной актуализации.

Размещен он на сайте Минтруда. Ресурс содержит разнообразную информацию о профессиях - аналитическую, статистическую, описательную, фактологическую.

В список востребованных профессий вошли более тысячи профессий. Первую двадцатку возглавил продавец-кассир, на 2-м месте - повар, на 3-м - педагоги профессионального и дополнительного образования.

Также в рейтинг попали юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, медицинские сестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи, фармацевты, электромонтеры, программисты, слесари, официанты, горничные, пекари.

Как отмечает И.Волошина, новые профессии возникают нечасто. Чаще всего под ними подразумевают новые квалификации действующих профессий, так как появляются новые средства труда, технологии, и привычные специальности обновляются. Например, в России появился спрос на сити-фермеров. Это специалисты, обслуживающие агропромышленные хозяйства малых форм, которые становятся популярны в городах.

Востребован и специалист про интернет-серфингу - это человек, который посещает веб-сайты и ведет поиск информации в сети интернет.

Другой рейтинг (Работа.ру) определил самые высокооплачиваемые вакансии мая. Лидерами стали батлер (VIP-управляющий домашним хозяйством) и няня. Им платят до 360-500 тысяч рублей в месяц.