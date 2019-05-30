Участники НПФ будут получать пенсии по-старому

30 мая. FINMARKET.RU - Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60, пишут "Известия". Депутатский законопроект об этом может вступить в силу в 2019 году, рассказал газете глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Центробанка "Известиям" заявили, что в целом поддерживают документ. Такая мера уравняет в правах всех клиентов добровольной системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Впрочем, некоторые из них указывают, что вообще не стоит привязываться к общегосударственным границам выхода на пенсию. Гражданам следует дать право самостоятельно назначатьдля получения своих накоплений.

Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля, рассказал Анатолий Аксаков. Однако для этого нужно оперативно получить положительное заключение ЦБ и правительства.

В Банке России "Известиям" сообщили, что в целом нормы законопроекта поддерживают. В Минфине на запрос "Известий" об оценке документа сообщили, что к ним он еще не поступал. В Минэкономразвития на момент публикации материала на вопросы не ответили.

Законопроект, с текстом которого ознакомились "Известия", предполагает, что право на получение негосударственнойприобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно. При этом гражданин может установить в договоре НПО возраст выше, но не переходящий за рамки нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет может быть предоставлено только определенным категориям граждан, имеющим его и по общим правилам. Речь идет, например, о северянах и так называемых списочниках. В документе уточняется, что предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2019 года. Закон вступит в силу после официального опубликования, и это может произойти уже в нынешнем году.

Самисчитают законопроект справедливым. Порог получения негосударственной пенсии в 55 и 60 лет уравнивает права всех клиентов системы негосударственного пенсионного обеспечения, отметил Сергей Эрлик. Тем более, это соответствует и возрасту выплат накопительной части пенсии, которая была сформирована до заморозки в 2014 году, и получить которую можно по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно.