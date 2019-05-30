Взыскание долгов с граждан приобрело упрощенную форму

30 мая. FINMARKET.RU - В Россиидолгов в упрощенном порядке - через судебные приказы - почти достигло пика, свидетельствуют данные Верховного суда. По данным Верховного суда, суды общей юрисдикции и мировые судьи в 2018 году получили более 5,6 млн требований о взыскании сумм по кредитному договору и договору займа. По итогам года решения были вынесены по 5,5 млн дел, при этом более 90% из них было получено в рамках вынесения судебного приказа, пишет "Коммерсант"

Судебный приказ выносится судьей единолично по заявлению кредитора без судебного разбирательства. Стороны для заслушивания объяснений не вызываются, решение выносится на основании предоставленных кредитором документов.

Приказное производство активно развивается с 2016 года, когда вступили в силу поправки, в частности, обязавшие первичных кредиторов и взыскателей, если сумма долга не превышает 500 тыс. руб., обращаться за выдачей судебного приказа. Из рассмотренных в 2017 году 3,8 млн дел доля судебных приказов составляла 86%. В 2016 году на них приходилось почти 69%, в 2015 году - около половины всех вынесенных решений. По мнению гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, упрощенное судебное производство является удобным и эффективным инструментом для рынка. "Доля судебных приказов, полученных коллекторами, может вырасти в текущем году до 95-97%", - оценивает он.

Активно набирал обороты и еще более простой инструмент взыскания долгов - через исполнительную надпись нотариуса. В 2018 году на кредитных договорах было совершено 25,5 тыс. исполнительных надписей, тогда как в 2017 году - всего 3,2 тыс. надписей. За 1-й квартал текущего года банки получили уже 8 тыс. надписей. Кредитные организации могут включать в договор пункт о возможности такого взыскания с июля 2017 года.

Как пояснили в Федеральной нотариальной палате (ФНП), банк должен уведомить должника о своем намерении получить исполнительную надпись минимум за две недели. Если за это время долг не будет погашен, кредитор может обращаться к нотариусу с документами, подтверждающими долговые обязательства. "Исполнительная надпись совершается на копии кредитного договора, на оригинале нотариус делает отметку об этом, - добавили в пресс-службе ФНП. - После получения исполнительной надписи кредитная организация может обращаться напрямую к судебным приставам за взысканием долга, а нотариус уведомляет должника о ее совершении в течение трех рабочих дней".

Таким образом, кредитор может вернуть тело кредита, проценты и расходы на совершение исполнительной надписи (около 0,5% от суммы долга, но не менее 1,5 тыс. руб.). Оспорить нотариальную надпись должник может лишь в суде.

Однако правозащитники подчеркивают, что зачастую граждане не укладываются в определенный законом срок обжалования судебных приказов в силу объективных и не зависящих от них причин и считают целесообразным увеличить срок для обжалования гражданами судебных приказов до 15 рабочих дней.