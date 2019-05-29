В России может появиться "отцовский капитал"

29 мая. FINMARKET.RU - В России может появиться так называемый "отцовский капитал" — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишут "Известия". При этом "отцовский капитал" не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы

В июне доклад "Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ" будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта "Демография". Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных. Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идет более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала", — отмечают авторы документа.

Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз.

"Это не просто финансовая, этоеще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной, пишут "Известия", ссылаясь на экспертов.

Как отмечается в статье, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребенка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост, подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Реализацию нового комплекса мер, говорится в докладе, можно начинать с регионов Дальнего Востока — в рамках национальной программы его развития. Там проживает 5,5% населения страны, и для реализации проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. В число пилотных регионов первого этапа также следует включить Калининградскую область, Севастополь и Крым, отметил Сергей Рыбальченко. На втором этапе в него должны войти демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем — все оставшиеся.