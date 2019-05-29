За мусорным кризисом может наступить кризис водоснабжения

29 мая. FINMARKET.RU - В России 246 действующих концессий, из них 146 – в, подсчитала Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) по запросу "Ведомостей". 10 регионам-лидерам удалось привлечь 240 млрд руб., а общая сумма инвестиционных обязательств в концессиях ЖКХ – 327 млрд руб.

В 2016 г. резко выросло число новых соглашений из-за решения без конкурса переводить в концессию бывшие арендованные предприятия и усилий властей, отмечает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик, следующие два года количество новых проектов снижалось, а с начала этого года было заключено только три. В 2020 г., по ее словам, снижение количества концессий в ЖКХ продолжится: проекты появляются, только если есть федеральное финансирование, а там, где они нужнее всего, – в регионах – их почти нет, пишут "Ведомости".

Растут нефинансовые риски, на которые инвестор повлиять не может, объясняет Бик: тарифы, протесты населения, претензии силовых органов, противодействие черного рынка, который раньше работал в ЖКХ. Власти готовы предложить в концессию в основном «убитые» коммунальные системы, на которых было много аварий и в которые нужно вкладывать большие деньги, говорит Григорий Терян, директор по правовым вопросам "Российских коммунальных систем", которые работают в 10 городах (принадлежит "Т плюсу", по данным "СПАРК-Интерфакса"). "А если концессионер навел порядок, могут забрать у него хорошо работающую систему и отдать МУПу", – рассказывает он.

Исходя из данных Росстата, нормативам соответствует лишь 60% воды, которая поставляется водоканалами, говорит заместитель Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн. Инфраструктура в ЖКХ – от сетей до котельных – изношена в среднем на 90%, отмечает управляющий партнер "Пионеры ГЧП" Дарья Годунова, но деньги на новую неоткуда взять, кроме как из тарифов. Изменение тарифов – политический вопрос, власти против любого повышения, сетует Бик: но задачи не повышать тариф и модернизировать инфраструктуру экономически несовместимы.

Индексация тарифов только на инфляцию серьезно усложнила возврат инвестиций, они окупаются очень долго – 10–15 лет, согласен Терян: теперь финансовые модели "не летают". Рост коммунальных тарифов не может быть выше инфляции – это постановление правительства, которое выполняет Федеральная антимонопольная служба, комментирует представитель ведомства. Но также действует правило – тариф в обмен на эффективность, продолжает он: дополнительно сэкономленные средства предприятие может оставить себе, повысив свою эффективность. Одно только повышение эффективности не позволит окупить строительство очистных сооружений, замечает Терян. А коллекторы построены в советские годы из кирпича и бетона, они уже рушатся, их нужно ремонтировать и заменять, но это экономически невыгодно, продолжает он.

Можно снизить потери воды из-за изношенных сетей, запланировав ремонты с последующей модернизацией всей системы, а это удается только независимым операторам, замечает Годунова. Но местные власти не заинтересованы в концессиях – не хотят расставаться с финансовыми потоками, говорит сотрудник одной из компаний, работающих на рынке ЖКХ. Сейчас в основном латают дыры, а при таком подходе следующим за мусорным в России будет кризис водоснабжения и в целом коммунального хозяйства, предупреждает Годунова. Быстро меняются и правила игры, например недавно было разрешено использовать закрытые мусорные полигоны, ожидается новый закон о тарифном регулировании, перечисляет Бик.

Эти риски видят инвесторы и закладывают в стоимость денег: для участников рынка займы дорогие – ставка 15%, объясняет Бик. Поэтому велика вероятность, что компании не будут вкладывать в новые проекты, и это будет их естественный ответ на ситуацию, считает Бик.