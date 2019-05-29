Импорт товаров для госструктур ограничили

29 мая. FINMARKET.RU - Правительство подготовило список товаров отечественного производства, которые бюджетные учреждения должны будут закупать вместо зарубежных, сообщил "Известиям" заместитель министра экономического развития Петр Засельский. По его словам, в перечень попали 5,8 тыс. позиций. В частности, в него вошли промышленные товары, такие как газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы, уточнил председатель комитета по промышленности "Опоры России" Максим Третьяков, принимавший участие в обсуждении списка.

В настоящее время основная проблема для большинства отечественных предприятий - это недостаток потребительского спроса, отметил первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, именно на это жалуются 53% бизнесменов. Поэтому в сложившейся ситуации закономерно отдавать предпочтение российской продукции, считает руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. По его мнению, формирование перечня отечественных товаров для госзакупок - мощный фактор для развития внутреннего производства. В прошлом году бюджетные организации и госкомпании приобрели товары на сумму в несколько триллионов рублей, добавил И.Антропов.

Попытка заместить импортные товары продукцией, произведенной внутри нашей страны, предпринимается не впервые. Этим вопросом власти озадачились еще в 2010 году. Тогда речь шла о продовольственной безопасности. Однако введенные в 2014 году западные санкции вынудили правительство посмотреть на проблему шире, напомнил И.Антропов. Для этого была сформирована масштабная программа импортозамещения, которая охватила несколько отраслей. Наиболее зависимыми от иностранного сырья и комплектующих оказались сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий.

Тем временем эксперты предупреждают, что жесткий запрет на закупки импортных товаров в пользу отечественных - палка о двух концах. С одной стороны, он поддерживает на плаву российские предприятия, а с другой - напрочь убивает конкуренцию и стремление к развитию, что негативно сказывается на качестве товаров.

Впрочем, существует масса уловок, как обойти запреты. В частности, к ним относятся переупаковка импортных товаров, формирование сборных лотов, в которых присутствуют как отечественные, так и иностранные продукты. Причем, если на импорт в лоте приходится менее 50%, тогда ограничения не действуют вовсе, отметил Иван Антропов.