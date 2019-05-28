Устаревшие требования к бизнесу отменят в 2021 году

28 мая. FINMARKET.RU - С 2021 года планируется прекратить действие всех требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом говорится в проекте "дорожной карты" по регуляторной гильотине, пишут "Известия"

Соответствующие проекты постановлений правительства могут быть подготовлены уже в этом году. В интервью "Известиям" замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9 тыс. Например, еще со времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне и какой может быть длина шнура от компьютера до розетки.

В подготовленном правительством проекте "дорожной карты" по регуляторной гильотине всего пять пунктов. Они касаются, в частности, сроков внесения в Госдуму законопроектов о госконтроле (в сентябре) и об обязательных требованиях (в октябре). Также планируется разработка постановлений правительства об отмене нормативных правовых актов (НПА) с требованиями к бизнесу, появившихся в РСФСР, и признании недействующими НПА СССР. Предполагается, что документы вступят в силу с 2021 года.

В Советском Союзе бизнеса не было, но работало много госпредприятий сферы услуг - общепита, парикмахерских, кинотеатров, для которых и разрабатывались, действующие до сих пор, объяснил "Известиям" эксперт аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. По его словам, порочность системы обязательных норм при плановой экономике заключалась в том, что государство регулировало вещи, которыедолжен контролировать сам.

Как отметил В.Буряга, в ликвидации устаревших требований есть правовая коллизия. Россия может отменить только те акты, которые были приняты в РСФСР. Нормативные документы СССР отменить нельзя, можно только признать их недействительными.

Ущерб для предпринимателей от устаревших требований к бизнесу посчитать невозможно. Но ежегодно после 2010 года, когда появилась система оценки регулирующего воздействия, блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

Полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР и РСФСР, будут обобщены в новом нормативно-правовом акте и утверждены заново, рассказал "Известиям" сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

По его словам, в России нет ни одного предприятия, которое бы знало все требования, установленные к его виду бизнеса.

Пересмотр обязательных норм для бизнеса начался еще в 2017 году, однако эта работа продвигалась крайне медленно. С тех пор удалось отменить всего около 100 требований, что крайне мало.

В целом работа по совершенствованию контроля и надзора в правительстве ведется с 2012 года. С тех пор был внедрен риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса. Он предполагает, что предприятия делятся на категории риска. Чем выше вероятность угрозы жизни и здоровью, тем чаще проверяется объект. Если такой риск крайне низок, то к предпринимателю приходят раз в несколько лет.

По словам С.Шипова, планируется ввести новый вид проверки предпринимателей - инспекционный визит, который предполагает, что контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как всё работает на самом деле. А легкие внеплановые проверки предлагается проводить без разрешения Генпрокуратуры. Также Минэкономразвития выступает с инициативой изменить систему штрафов бизнеса. Их размер за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех, уверены в министерстве.