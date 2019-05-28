Минэкономразвития хочет запретить публикацию данных о владельцах недвижимости

28 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях размещен на портале раскрытия информации. Запрет будет распространяться на любые организации и обычных граждан, пишут "Ведомости".. За передачу этих сведений, "том числе за плату", а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в размере 50 000 руб., индивидуальным предпринимателям – 100 000 руб., юридическим лицам – 400 000 руб. При повторном нарушении штрафы возрастут до 100 000 руб. для граждан и должностных лиц, до 200 000 руб. для предпринимателей и до 600 000 руб. для юрлиц. Бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. В сопроводительной документации говорится, что проект разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные

На инициативу Минэкономразвития обратил внимание сотрудник основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. По его мнению, в случае принятия закона журналистам и расследователям будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра: "Законопроект борется с людьми, которые поняли, что на Росреестре сложно заказывать выписки, и решили перепродавать их дороже, но удобнее. Но "бонусом" закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача иэтих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам".

Одновременно Минэкономразвития предложило изменить тарифы за получение сведений из ЕГРН через федеральную государственную систему. Сейчас на единовременный запрос есть несколько тарифов в зависимости от числа выписок – не более 100, 1000, 10 000, 100 000 и 500 000, а цена варьируется от 320 до 960 000 руб., теперь же предлагается установить всего два тарифа: не более 50 000 и не более 100 000 выписок за 1,125 млн и 29 млн руб. соответственно (цена за одну выписку увеличится несущественно и составит от 340 до 5220 руб.). Целью этих новаций является сокращение «спекулятивного рынка» по предоставлению сведений из ЕГРН и компенсация доходов Росреестра, теряемых из-за увеличения НДС , пояснили авторы законопроекта.

Это тоже борьба не только с перекупами, но и с расследованиями, уверен Албуров: "Росреестр дает выписки тремя путями. Можно прийти в офис и получить выписку через пять дней, но в масштабе 100 000 выписок это сделать невозможно. Можно заказать через сайт. Третий способ, которым пользуются все, кто заказывает больше 10 выписок, – это федеральный информационный ресурс Росреестра. В итоге минимальные тарифы убирают. То есть все, у кого нет миллиона, не смогут пользоваться этим сервисом – и это удар и по журналистам, и по бизнесу". Одновременный запрос большого числа выписок необходим, когда нужно найти жильцов того или иного жилого комплекса, они могут понадобиться для собрания собственников при принятии общих решений – чтобы понимать, кто может голосовать, поясняет Албуров.