Вопросы заемного труда пропишут в законе

28 мая. FINMARKET.RU -предлагает ввести список требований, которые будут регламентировать процедуру предоставления заемного труда юридическими лицами.

Сейчас, напоминает "Коммерсант" , процедура предоставления временных работников описана отдельным федеральным законом, который вступил в силу в 2016 году. Согласно его требованиям, предоставлять работников во временное пользование другому работодателю имеют право как частные агентства занятости, так и иные юрлица. Однако если для частных агентств существуют детальные требования как к самим агентствам, так и к процедурам предоставления работников, то для юрлиц аналогичный документ так и не появился.

Как отмечает Минэкономразвития, этот пробел в нормативном регулировании необходимо устранить, так как работников также взаимно предоставляют друг другу аффилированные или родственные организации.

Для этого Минэкономразвития предлагает отредактировать главу 53.1 Трудового кодекса. Ее новая версия должна обеспечить соблюдение трудовых гарантий для направляемых работников юрлиц. Так, появится норма о направлении работника с его согласия, будут определены обязанности работодателя предоставить работнику сведения о юрлице, в чьих интересах он будет работать.

Как и в случае с передачей работника от частного агентства, юрлицам будет запрещено ухудшать положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, принятыми работодателем и принимающей стороной ранее. По аналогии с условиями для частных агентств, юрлица также не смогут направлять работников на рабочие места с опасными условиями труда.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, временное привлечение трудовых ресурсов особенно важно для производственных и торговых компаний, компаний нефтегазового сектора, а также складских комплексов "в случае резких изменений конъюнктуры рынка". Кроме того, реализация механизма предоставления труда работников позволит улучшить инвестиционную привлекательность России - так как по таким договорам, в частности, для сопровождения инвестиций, направляются иностранные менеджеры высшего звена, высококвалифицированные специалисты и технический персонал.

Впрочем, по данным Высшей школы экономики, распространение заемного труда в России невелико - его используют не более 5% предприятий. Примерно у половины из них доля заемных работников составляет не более 5%, а высокая концентрация таких ресурсов (более 20%) характерна только для 14% привлекающихкомпаний.