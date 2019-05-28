Доля экономящих россиян выросла за 2018 г. до 83%

28 мая. FINMARKET.RU - В апреле текущего года в ходе очередного всероссийского опроса населения исследовательский холдинг Ромир попросил своих респондентов рассказать, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года.

В ходе опроса выяснилось, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и фактически вернулось на позиции двухлетней давности. Таким образом, подчёркивают авторы опроса, "число экономящих не только увеличилось до 83%, но и интенсивность экономии повысилась по всем статьям расходов - будь то товары или услуги.

Лидерами экономии по-прежнему являются такие категории как отдых и путешествия, еда, одежда и обувь. По результатам прошедшего исследования, почти четверть опрошенных (24%) заявила об экономии на еде. И доля таких ответов увеличилась с прошлого года с 17%. Однако в этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях – об этом заявили 29%.

Как и в прошлом году, на третье место по объемам экономии вышли траты на одежду и обувь, хоть и в значительно большем объеме. 23% опрошенных заявили об экономии подобного рода, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 9%.

С 6% до 22% в 2018 году увеличилось число респондентов, которым пришлось экономить на развлечениях. Каждый пятый опрошенный (20%) ответил, что за последний год пришлось меньше тратить на деликатесы. Годом ранее подобный ответ давали только 6% респондентов.

По другим видам трат доли экономящих составили от 5% до 15%. Однако за год по всем этим статьям расходов число экономящих резко выросло. Так, об экономии на ресторанах заявили 15% респондентов, а годом ранее таковых было еще 4%. На алкоголе и сигаретах экономили 13% россиян при 5% аналогичных ответов годом ранее.

В течение последнего года расходы на гаджеты сократили 11% опрошенных. По 8% респондентов отметили экономию на косметике и бытовых услугах, по 7% - на медицине и занятиях спортом. 5% россиян экономили на транспорте и 4% - на мобильной связи.

"Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса. Нашему народу не привыкать к кризисам и трудностям. Но у нынешней ситуации есть как положительные стороны, так и настораживающие факторы. Так, например, экономить на путешествиях больше, чем на еде – это хоть логично. Если кризис и вынужденнаяпоспособствует тому, что россияне станут меньше пить и курить – это тоже, видимо, неплохо. Гораздо хуже, что уже заметная часть россиян сокращается расходы на медицину и занятия спортом».