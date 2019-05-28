Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

28 мая. FINMARKET.RU -, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это. Visa обнародовала межбанковские комиссии за прием карт в России после того, как ритейлеры снова подняли вопрос о необходимости снижения ставок за прием карт (эквайринг) и их госрегулирования, пишут "Ведомости"

ПрезидентВладимир Путин в феврале назвал высокую комиссию за прием карт "квазиналогом на бизнес" и поручил проработать этот вопрос.

Банки редко раскрывают ставки эквайринга: они зависят от множества параметров и зачастую являются предметом индивидуальных договоренностей с торговыми точками. Основной вклад в ставку вносит межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, выпустивший карту, получает от банка, обслуживающего торговую точку. Платежные системы этине раскрывали, провоцируя повышенный интерес к ним со стороны ритейлеров и регулятора.

Интерчейндж - это элемент конкуренции между платежными системами и делиться этой информацией они не хотят, объясняет сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков "Россия" Алексей Маслов. В ходе дискуссии о возможности снизить стоимость эквайринга ритейлеры выказывали недовольство непрозрачностью ценообразования этой услуги, указывает он, хотя среди контраргументов звучало, что автопроизводители также не раскрывают стоимость запчастей.

По словам А.Маслова, раскрытие интерчейнджа - это шаг навстречу бизнесу: он показывает, что сейчас есть диалог между ритейлом, банками и платежными системами. Если банк предлагает завышенную ставку за эквайринг, торговец всегда может сравнить ее с интерчейнджем и, если банки предлагают слишком большую наценку, добиться справедливой ставки или обратиться в другой банк, приводит он пример пользы публикации тарифов.

Как сказал представитель Visa, "следуя пожеланию регулятора, 23 апреля компания разместила в открытом доступе информацию о ставках межбанковской комиссии в России".

Публикация интерчейнджа повысит конкуренцию, считает представитель ФАС, но наибольший эффект будет, если банки-эквайеры опубликуют в открытом доступе предельные значения своих тарифов и раскроют принципы их формирования.

Интерчейндж - инструмент развития электронных платежей, его размер определяется исходя из баланса между всеми участниками платежного рынка, говорит представитель Visа, важно увеличивать выпуск карт и расширить сеть их приема.