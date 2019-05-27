В Москве ежедневно регистрируется в среднем 450 новых предпринимателей

27 мая. FINMARKET.RU - В Москве малый и средний бизнес обеспечивает почти 25% всех налоговых поступлений в столичный бюджет и продолжает развиваться - каждый день в Москве регистрируется в среднем 450 новых предпринимателей.

Как отметил в интервью "Российской газете" глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, бизнес Москвы вырос в объеме, стал выходить в новые отрасли, задавать новые направления развития и превратился в очень большую экономическую силу.

Говоря о том, как сегодня выглядит среднестатистический московский предприниматель, А.Фурсин сообщил, что в бизнес идут прежде всего целеустремленные, уверенные в себе и рискованные люди. "Их много - на начало мая в городе было больше 826 тысяч предпринимателей и эта цифра постоянно растет. Каждый день в городе в среднем регистрируются примерно 450 новых бизнесов, ежемесячно их число вырастает более чем на 10 тысяч", - сказал он.

А.Фурсин также отметил, что в 2016 году налоговые поступления отв московский бюджет составили 322,2 млрд рублей, а в 2018 году уже 473,8 млрд, т.е. рост - на 47%.

"В целом малый и средний бизнес сегодня обеспечивает почти четверть всех налоговых поступлений в городской бюджет", - резюмировал глава департамента. Что касается сфер, то, сообщил А.Фурсин, традиционно наиболее популярны торговля и оказание услуг - "здесь занята почти половина МСП". В то же время, по его словам, ощутимо растет и IT-сектор.

А.Фурсин сообщил также, что в рамках Московской недели предпринимательства, которая пройдет с 27 по 31 мая, на четырех площадках будут проведены 5 мероприятий, которые соберут более 60 тысяч участников и 1500 спикеров, а главным событием станет Московский предпринимательский форум 27 мая на ВТБ Арене.

"Проводить именно неделю предпринимательства, а не один отдельный форум, мы решили, поскольку бизнес Москвы вырос в объеме, стал выходить в новые отрасли, задавать новые направления развития и превратился в очень большую экономическую силу", - сказал А.Фурсин.