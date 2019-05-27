Нефтяники увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт

27 мая. FINMARKET.RU - Нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов нав ущерб внутреннему рынку, следует из протокола заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 22 мая, пишут "Ведомости".

В октябре прошлого года Минэнерго, ФАС и 10 крупнейших нефтяных компаний подписали соглашение: нефтяники будут сдерживать рост цен на мелкооптовом рынке моторных топлив и увеличивать поставки на внутренний рынок, отдавая ему приоритет перед экспортным. Компании также обязались каждый месяц увеличивать поставки нефтепродуктов на внутренний рынок на 3% в сравнении с аналогичным месяцем 2017 г. Взамен правительство обещало не повышать экспортные пошлины надо уровня пошлин на нефть.

Однако последний пункт в мае исполняли не все, следует из протокола. В частности, с 15 по 22 мая его не исполнили "Роснефть" и "Газпром нефть". Поставки увеличились к маю 2017 г. менее чем на 2%, следует из протокола.

ФАС выдала предписание нефтяным компаниям исправить недочет: обеспечить увеличение поставок автомобильных бензинов на внутренний рынок за счет экспортных поставок и увеличить производство автобензинов.

Обязательства "Газпром нефти", зафиксированные соглашением, выполняются, сказал ее представитель. По его словам, в мае компания перевыполнит обязательства и прирост поставки на внутренний рынок превысит 2%. Обязательства по объемам биржевой реализации также исполняются в полном объеме, подчеркнул он.

"Роснефть" полностью выполняет все нормативы продаж, в том числе биржевые", - говорит представитель компании. Он отмечает, что "поставки компании соответствуют потребностям внутреннего рынка, "Роснефть" не поставляет товарные бензины на экспорт (за исключением незначительных объемов, необходимых для снабжения собственной розничной сети в ближнем зарубежье)".

На прошлой неделе бензин Аи-92 подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 11% до 50 300 за тонну, Аи-95 - на 10% до 52 300 за тонну.

"Резкий рост биржевых цен на моторные топлива на внутреннем рынке связан с увеличением спроса и снижением производства из-за весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах", - писал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша курирующему отрасль вице-премьеру Дмитрию Козаку 20 мая.