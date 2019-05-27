МФО просят вводить новые требования к ним постепенно

27 мая. FINMARKET.RU - Саморегулируемая организация (СРО)"МиР" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка, пишет "Коммерсант" . Микрофинансисты просят предусмотреть поэтапное повышение требований к минимальному размеру собственного капитала для МКК и установить его на уровне 5 млн руб. через пять лет после вступления закона в силу, а не через год, как предлагается на данный момент. Также игроки считают критичными предложенное законодателями увеличение вдвое порога инвестиций физлиц в МФК (с 1,5 млн до 3 млн руб.) и полный запрет выдачи МФО займов под залог недвижимости.

Вместо столь жестких мер они предлагают обязать МФК иметь определенный, установленный ЦБ рейтинг с обязательным его ежегодным подтверждением и привлекать средства только не менее чем от простых незащищенных инвесторов (для этого кредиторам нужно будет получать квалификацию). Займы под залог недвижимости предлагается разрешить выдавать на сумму более 50% от кадастровой стоимости жилья.

Как пояснил "Коммерсанту" председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев, увеличение минимально допустимых размеров капитала МКК необходимо (сейчас он должен быть не менее 10 тыс. руб.). "Но если оно будет происходить столь резко, с рынка может уйти до двух третей МКК,- отмечает он.- Сейчас только чуть более 20% МКК обладают капиталом от 5 млн руб., у 65% он менее 1 млн руб.". По словам Э.Мехтиева, в СРО обеспокоены случаями изъятия недвижимости по несоразмерным ее стоимости суммам полученных займов и предлагают установить минимальный размер таких займов - 50% от кадастровой стоимости.

Поправки к закону "О микрофинансовой деятельности" (151-ФЗ) и антиотмывочному закону (115-ФЗ) внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в рамках поручения президента Владимира Путина в целях пресечения недобросовестных практик на микрофинансовом рынке. 18 апреля законопроект прошел первое чтение, поправки ко второму чтению должны были быть предоставлены до 17 мая, однако пока не согласованы. По информации газеты, Банк России в настоящее время ведет дискуссию с депутатами по законопроекту, поскольку опасается ухода в тень значительной доли рынка, однако устроят ли ЦБ предложения микрофинансистов, не ясно. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу заявил, что пока не получал письма микрофинансистов. По мнению аналитика ИК "Алор" Алексея Антонова, предложения микрофинансистов отвечают современным реалиям рынка.