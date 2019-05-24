Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%

МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза

24 мая. FINMARKET.RU - Темпы роста ВВП РФ в 2019 году останутся на уровне среднего значения роста за последние три года, говорится в заявлениипо завершении миссии сотрудников фонда в РФ, прошедшей 14-24 мая. "Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", - отмечается в сообщении МВФ.

При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза на 2019 год. В апреле прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2019 год составлял 1,6%, на 2020 год - 1,7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год равняется 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1,2-1,7%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в 1-м квартале резко замедлился до 0,5% в годовом выражении (на фоне повышения НДС и упреждающего повышения ключевой ставки ЦБ) с 2,7% в 4-м квартале 2018 года.

В МВФ также отмечают, что госрасходы на инфраструктуру и эффект пенсионной реформы на рынок труда повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 п.п. "Потенциал повышения темпов экономического роста будет зависеть от глубины и масштабности реформ, направленных на усиление конкуренции и снижение роли государства. Прогнозируется, что суммы государственных расходов на инфраструктуру, предусмотренные в рамках национальных проектов, в сочетании с воздействием пенсионной реформы на предложение труда, повысят потенциальный рост на 0,1-0,5 процентного пункта, в зависимости от эффективности отбора, планирования и реализации проектов", - говорится в заявлении.

В МВФ констатируют, что "внешняя поддержка росту ожидается ограниченной, поскольку благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая быстрому росту во время экономического подъема 2000-х, сменилась санкциями, неопределенностью в мировой политике и торговле и снижением цен на нефть". "В этих условиях, чтобы повысить потенциал роста, России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах", - говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что "важнейший фундамент для этой работы уже заложен: это построенная в сложных условиях, начиная с 2014 года, надежная макроэкономическая основа, включая таргетирование инфляции, гибкий обменный курс и бюджетное правило". "Следование этим принципам позволило выдержать внешние шоки и снизить степень неопределенности, связанной с внутренними условиями. В результате повышения устойчивости финансового сектора улучшились возможности банков по поддержке роста. Пенсионная реформа 2018 года поможет смягчить негативные демографические тенденции на рынке труда", - говорится в заявлении.

В МВФ считают, что, помимо этих факторов, "для повышения среднесрочного роста потребуется ускорение структурных реформ, способных улучшить работу экономики". "Национальные проекты, объявленные в 2018 году, способны стимулировать экономическую активность, но только при условии их эффективной реализации и дополнительных масштабных усилий по развитию конкуренции, сокращению участия государства в экономике и повышению эффективности государственных предприятий", - подчеркивают в МВФ.

"Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность. Такие реформы следует направить на облегчение входа на рынок и выхода с рынка, совершенствование корпоративного управления государственных компаний, полную реализацию планов по улучшению делового климата и стимулирование внутрирегиональной и межрегиональной конкуренции, в том числе в рамках государственных закупок", - считают в МВФ.

В Фонде полагают, что России не следует тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как такое право у властей появится. Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность использования средств ФНБ после того, как его размер достигнет 7% ВВП (без учета уже инвестированных в проекты средств фонда). Согласно прогнозу Минфина, по итогам 2019 года ФНБ с запасом преодолеет эту планку и достигнет 8,1% ВВП.

"Бюджетное правило фиксирует бюджетную конструкцию и защищает экономику от колебаний цен на нефть. Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности", - говорится в заявлении МВФ.