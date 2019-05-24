Треть населения не видит улучшений в экономике

24 мая. FINMARKET.RU - За прошедший год можно отметить небольшое снижение численности населения, разделяющего мнение о наступившей стабилизации, и небольшое повышение численности тех, кто считает, что экономическая ситуация ухудшилась, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Так, в апреле 2018 года об ухудшении ситуации заявляли 29,6% населения, а в апреле текущего года - 33,3%.

В отношении перспектив развития экономики респонденты дают оценки, свидетельствующие о повышении оптимизма, что особенно заметно в годовом измерении. Так, по сравнению с апрелем 2018 г., на 5 процентных пункта (п.п.) повысилась численность оптимистов, считающих, что ситуация будет улучшаться, и на 9 п.п. сократилось число пессимистов, считающих, что она ухудшится.

За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% - улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике, отмечают эксперты РАНХиГС.

Сопоставляя текущее экономическое положение домохозяйств с тем, которое они имели год назад, можно прийти к следующей классификации:

- 12% населения считают собственный уровень материальной обеспеченности стабильно хорошим;

- материальное положение 52% опрошенных можно охарактеризовать как среднее без отрицательной динамики в годовой ретроспективе;

- материальное положение 11% респондентов ухудшилось, но находится в зоне средних оценок;

- о низком уровне материального положения сообщают 25% респондентов, в том числе у 15% уровень благосостояния за последний год снизился, а 10% не отметили негативной динамики.

На субъективную оценку материального положения домохозяйств оказывает влияние имеющийся у них запас прочности. Из данных, представленных в обзоре можно заключить, что он невелик. Сопоставление сберегательной и кредитной форм финансового поведения показывает, что доля держателей существенного объема сбережений почти вчетверо уступает части населения, обратившейся к заемным средствам.

За последний год сократились потребительские возможности значительной части населения по основным видам товаров и услуг. Из представленных оценок занятого населения эксперты РАНХиГС заключили, что в течение последнего года трудовая нагрузка повышалась более значительно, чем размер заработной платы.

Агрегировав риски снижения уровня жизни занятого населения, можно реализовать типологию, отражающую следующую ситуацию: в низкорисковой зоне находится 42,1% населения, в среднерисковой - 42,3%, в высокорисковой - 15,6% работающих. В целом, эти социологические оценки подтверждают социально-экономические выводы о том, что доходы и материально-имущественное положение населения не меняется, либо меняется слишком незначительно и медленно.