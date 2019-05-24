Добровольных банкротов становится все больше

24 мая. FINMARKET.RU - Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысячи человек, пишет "Российская газета", ссылаясь на отчет Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс".

Сегодня в России 764,72 тысячи потенциальных банкротов. Это чуть больше 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11 процентов.

Несмотря на все ограничения при процедуре банкротства, возможностью законным способом избавиться от непосильного долгового бремени пользуется все больше жителей страны, указывают специалисты. Число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе - марте 2019 года, выросло в 1,5 раза, пишет "РГ". "Количество компаний-банкротов, напротив, снизилось в этот же период на 7,5 процента", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. По его словам, граждане обогнали компании по числу банкротств уже спустя год после того, как в России появилась отдельная процедура личного банкротства. С тех пор этот разрыв все увеличивается.

Наиболее значительное число граждан, которые были признаны финансово несостоятельными с января по март, проживают в Москве - 1033 человека, в Московской области - 778 человек, Санкт-Петербурге - 624 человека, Башкортостане - 569 человек. Замыкает пятерку лидеров Самарская область, где через процедуру банкротства прошли 567 человек.

Размер требований кредиторов к гражданам-банкротам за год тоже продолжает расти. Так, согласно отчету арбитражных управляющих об итогах процедур банкротства, опубликованных в "Федресурсе" в первом квартале 2019 года, сумма включенных в реестры требований кредиторов составила 47,9 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем было в это время в 2018 году (29,6 миллиарда рублей).

Подрос и объем выплаченных кредиторам денег - с 0,7 до 2 миллиардов рублей. Впрочем, доля удовлетворенных требований все еще очень низка: 4,1 процента в 1 квартале 2019 года (2,5 процента - в 1 квартале 2018-го).