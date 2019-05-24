Эксперты представили дорожную карту развития несырьевой экономики

24 мая. FINMARKET.RU - Девять несырьевых секторов российской экономики обладают наибольшим потенциалом для роста. К такому выводу пришли экономисты, собравшиеся в Москве на Втором Столыпинском форуме "Стратегии для России". Ключевой темой форума стало обеспечение роста производств, не касающихся экспорта природных богатств, пишет "Российская газета".

"Мы рассматриваем, какие пути развития есть у экономики России. По поручению президента Российской Федерации был подготовлен специальный документ, который называется "Дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора экономики", - сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Дорожная карта определила девять несырьевых секторов российской экономики, на которых следует сосредоточить усилия и бизнесу, и государству. Среди них оказались цифровая экономика, индустрии здоровья и гостеприимства, обеспечение мобильности и производство товаров народного потребления (так называемая экономика простых вещей). Программа стимулирования этих секторов, включающая упрощение регуляторики, налоговые льготы и бесплатные госгарантии, по мнению создателей карты, должна быть направлена на кластеры - объединения участников бизнес-процессов без привязки к географии.

Опытом перехода экономики на несырьевые рельсы поделились эксперты из Индонезии и Вьетнама. Бывший министр промышленности Чешской Республики Ян Младек отметил пользу такого обсуждения, но подчеркнул, что необходимо учитывать особенности территории.

"Этап самого производства является низкоприбыльным. Выстраивая стратегии, нужно прежде всего ориентироваться на создание добавленной стоимости, - подчеркнул в ходе обсуждения еще один эксперт - министр экономического развития Максим Орешкин. - Например, Apple зарабатывает на том, что производит технологический продукт, создавая его дизайн и занимаясь маркетингом".