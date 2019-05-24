Десять НПФ сконцентрировали 90% пенсионного рынка

24 мая. FINMARKET.RU - Структура рынка частных фондов "максимально приблизилась" к характеристикам олигополистических рынков, приходят к выводу аналитики агентства "Эксперт РА" в своем ежегодном обзоре российской отрасли, пишет "Коммерсант" . "Доля десяти крупнейших НПФ в совокупном объеме пенсионных резервов и накоплений по итогам 2018 года увеличилась с 81,4% до 88,5%",- обосновывают они свое заключение. Отсечкой для олигополистического рынка аналитики агентства считают концентрацию рынка у крупнейших игроков на уровне 90%.

В прошлом году завершились два крупных объединения частных фондов: в середине года попавшие в периметр санации банка "ФК Открытие" три НПФ слились на базе "ЛУКОЙЛ-Гаранта" (сейчас НПФ "Открытие"), а в конце года "Согласие ОПС" и "Нефтегарант НПО" присоединились к фонду "Нефтегарант". НПФ "Открытие" с активами на начало этого года 565 млрд руб. занимал вторую строчку, однако в первом квартале опустился на третье место (активы снизились до 556 млрд руб.), уступив "Газфонду Пенсионные накопления" (563,7 млрд руб.). НПФ "Нефтегарант" закрепился на девятом месте (205,6 млрд руб.).

Объединение частных фондов продолжилось и в этом году. В первом квартале НПФ "Сафмар" присоединил фонд "Доверие". В результате единый фонд (264,7 млрд руб. активов) по итогам первых трех месяцев года вышел на шестое место, обогнав НПФ "Будущее" (256,5 млрд руб.). В итоге, по оценкам "Коммерсанта",топ-10 российских частных фондов превысила 90% рынка резервов и накоплений. Впрочем, рынок ОПС уже давно живет в фазе олигополии. На начало прошлого года у топ-10 игроков было сконцентрировано более 92,4% всех пенсионных накоплений, сейчас же этот показатель на 2,6 процентного пункта выше. Рынок негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) более диверсифицирован, но и он приближается к олигополистическому. На начало года у десяти крупнейших игроков было сконцентрировано 89,5% всех пенсионных резервов.

Аналитики "Эксперт РА" прогнозируют дальнейшую концентрацию рынка.