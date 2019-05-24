Товары могут подорожать из-за ставок на эквайринг

24 мая. FINMARKET.RU - Ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров - они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). Обращение направили к очередному заседанию рабочей группы по регулированию тарифов за оплату картой, пишут "Известия". Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок, следует из письма.

Затраты продуктовых торговых сетей зав общем объеме расходов выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2019-м, аргументируют свою позицию ритейлеры. Это довольно существенный показатель, поскольку около 80% издержек ритейла - это плата производителям и дистрибуторам за поставки товаров.

Кроме этого, "оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией", говорится в письме. По данным финансовой отчетности ритейлеров, подготовленной по международным стандартам (МСФО), затраты на эквайринг для продуктовых магазинов составляют 0,4-0,8% от оборота, тогда как расходы на обслуживание наличной выручки - 0,2%. "Сложившаяся ситуация делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт и стимулирует возврат в том числе предприятий малого и среднего бизнеса к расчетам наличными", - пишут в АКОРТ.

Аналогичной точки зрения придерживаются в другом объединении - Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Там также пишут в АБР, что средняя ставка по экваи?рингу составляет 1,2-1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%, что препятствует распространению безналичных платежей. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил "Известиям", что средства, сэкономленные в результате более низких комиссий, компании направят на улучшение предложений и сервисов для клиентов.

В банковском сообществе приводят контраргументы. Как сказал "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае снижения финансовыми организациями тарифов за эквайринг и интерчейндж (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций) им придется ухудшить условия по кредитным картам и отказаться от программ лояльности.

"Около 15% покупок по безналу оплачиваются кредитной картой. Условия таких займов ухудшатся, если банки понизят тарифы. Это приведет к падению спроса в этом сегменте как минимум на треть", - заявил А.Войлуков.

Оценки расходов ритейла на обслуживание наличной выручки, по его словам, существенно занижены. Торговые компании не включили в расчеты внутренние прямые и косвенные затраты на работу с наличкой - замедление обслуживания клиентов, зарплату кассирам.