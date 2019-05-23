Необходимо стимулировать совокупный спрос - Орешкин

23 мая. FINMARKET.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что инфляция в РФ в 2019 году может оказаться ниже официального прогноза и составить менее 4%. Необходимо стимулировать совокупный спрос, отметил он.

"Слабость спроса проявляется во многих направлениях, проявляется и в динамике инфляции. Инфляция годовая опустилась уже ниже 5,1%. Можно сказать, что эффект от повышения НДС действительно носил разовый характер", - сказал М.Орешкин, выступая на коллегии Минэкономразвития. "Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии", - сообщил министр. "Ситуация говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса", - подчеркнул он.

Текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год равняется 4,3%. Прогноз ЦБ на 2019 год - 4,7-5,2%, но в ЦБ уже заявляли о возможном его пересмотре в сторону снижения.

М.Орешкин также сообщил, что на замедление роста экономики РФ в первом квартале текущего года повлияли, главным образом, разовые факторы, оно не носит системного характера. "Если говорить про краткосрочные тренды, они пока не выглядят позитивно. У нас в 1-м квартале рост минимальный с конца 2017 года - 0,5%. Но здесь, конечно, очевидно, что это замедление не носит системного характера, отклонение от трендов вызвано разовыми факторами", - сказал министр. По его словам, главная причина заключается в слабости конечного спроса на фоне синхронного ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

"У нас произошло повышение НДС при отложенных бюджетных расходах, и это все совпало с повышением ключевой ставки Банка России", - заявил министр. "У нас экономический рост продолжается уже 12 кварталов подряд, в 2018 году он достиг 2,3%, но очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована", - сказал М.Орешкин.