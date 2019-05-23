Правительству удалось выполнить социальные обязательства вопреки санкциям

Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки санкциям, правительство выполнило социальные обязательства, заявил премьер Дмитрий Медведев

23 мая. FINMARKET.RU -РФ в прошлом финансовом году был стабильным, а правительству удалось выполнить социальные обязательства, несмотря на санкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. По его словам, РФ добилась некоторого ускорения экономического роста. Премьер напомнил, что впервые за несколько лет удалось добиться бюджетного профицита: "Он составил достаточно существенную сумму - 2,6% ВВП. И что не менее важно, мы ожидаем сохранения положительного соотношения доходов и расходов и по итогам текущего года".

Медведев также сообщил, что впервые достигнут показатель по ненефтегазовому дефициту, который снизился до рекордно низких цифр - "шести с небольшим процентов от объема ВВП". "У нас начался очередной бюджетный цикл, мы готовим проект бюджета на 2020-2022 годы. Анализ результатов предыдущей работы позволяет более точно построить бюджетную политику, в том числе для решения масштабных задач, которые связаны с национальными проектами, реализацией "майского указа" президента", - сказал премьер.

На сегодняшнем заседании правительство РФ одобрило проект поправок в федеральный бюджет на 2019 год. Поправки в бюджет 2019 года в целом одобрены, законопроект перед внесением в Госдуму будет еще доработан по отдельным предложениям членов кабинета, касающихся расходной части, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Минфин опубликовал законопроект на прошлой неделе. Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета теперь ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете. При этом общая оценка доходов бюджета повышена с 19 трлн 969 млрд рублей до 20 трлн 175 млрд рублей, а расходов - с 18 трлн 37 млрд рублей до 18 трлн 294 млрд рублей.

Профицит ожидается в размере 1 трлн 881 млрд рублей против 1 трлн 932 млрд рублей в действующем законе. С учетом того, что несколько изменен прогнозируемый объем ВВП (со 105,82 трлн рублей до 109,086 трлн рублей), профицит бюджета корректируется с 1,8% до 1,7% ВВП по сравнению с 2,6% ВВП по итогам 2018 года.

Конъюнктура на мировых сырьевых рынках в январе-апреле оказалась лучше ожиданий, но высокие цены на нефть имеют существенные предпосылки к снижению, поскольку срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине года, а в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности, отмечал Минфин. Поэтому траектория цены на нефть в 2019 году сохранена без изменений на уровне $63,4 за баррель. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону незначительного ослабления до 65,1 руб./$1 с 63,9 руб./$1 (соответствует апрельской версии макропрогноза Минэкономразвития).

ФНБ на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы, и составит 8 трлн 404,6 млрд рублей (8,1% ВВП, то есть с запасом преодолеет планку 7%, дающую право инвестировать средства ФНБ - ИФ), прогнозирует Минфин.

Программу внутренних заимствований предлагается сократить с 1,705 трлн рублей до 1,567 трлн рублей на фоне увеличения поступлений в бюджет благодаря более слабому курсу рубля, чем в первоначальной версии бюджета.