Большинство россиян не волнует проблема "зарплатного рабства"

23 мая. FINMARKET.RU - В России до сих пор существует проблема так называемого зарплатного рабства, несмотря на 5 лет действия законодательного запрета работодателям безальтернативно определять для сотрудников зарплатный банк.

"Левада-центр" провелнаселения, получающего жалованье на "зарплатную карту", чтобы исследовать вопрос, сталкиваются ли россияне с проблемой "зарплатного рабства". Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса, две трети работников (66%) отметили, что при трудоустройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения, без альтернатив. Остальные, кроме 2% затруднившихся ответить, считают, что выбор у них был. При этом 39% сотрудников сталкивались с такими проблемами при использовании зарплатной карты, как высокие комиссии при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, отсутствие бонусов и слабая развитость сети банкоматов зарплатного банка.

Де-юре "зарплатное рабство" отменено еще в 2014 году. Тогда в Трудовой кодекс были внесены поправки, позволяющие физлицам при устройстве на работу указывать в заявлении банк, в который должна быть переведена зарплата. Также в кодексе прописали право на замену зарплатного банка.

Но, согласно данным опроса, почти половина россиян (46%) не знает об этих правах. Абсолютное большинство работников (84%) даже не интересуется условиями, которые предлагают другие. Лишь 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю - например, из-за опасений негативной реакции, а большинство респондентов (64%) к такой возможности относятся безразлично.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что неосведомленность людей о наличии у них права на выбор банка фактически блокирует им использование возможностей, которые им дает финансовая система.

По его словам, борьба с "зарплатным рабством" в равной степени заключается как в противодействии недобросовестным практикам навязывания банка работодателями, так и в повышении финансовой грамотности самих граждан.

В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка. В апреле ФАС для борьбы с "зарплатным рабством" предложила ввести нулевые комиссии на снятие наличных в любых банкоматах, но глава Сбербанка Герман Греф пригрозил, что это решение "очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматов". Еще одно предложение выдвинул ЦБ: перечислять зарплату в рамках системы быстрых платежей (СБП). Для этого работнику нужно будет лишь предоставить работодателю свой номер телефона, а зарплата будет приходить в тот банк, который он выберет сам среди участников СБП.