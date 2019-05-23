Продажа госсобственности провалилась на 75%

23 мая. FINMARKET.RU -госсобственности в 2018 году сорвалась. Доходы от продажи предприятий составили лишь 2,9 млрд рублей вместо 13 млрд, запланированных в рамках федерального бюджета, пишут "Известия", ссылаясьна доклад Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й. На слишком низкие темпы приватизации федерального имущества ранее обращали внимание и в Счетной палате. Там в этом обвинили Росимущество — оно не в полной мере контролирует процесс. Эксперты уверены, что приватизация тормозит, поскольку региональные и местные власти не заинтересованы в реализации принадлежащей им собственности. Эти активы генерируют стабильный доход для субъектов, а в случае их продажи деньги получит федеральный центр.

Планировалась продажа пакетов акций 275 организаций, а удалось реализовать только 46, следует из отчета Минэка. Для того чтобы исправить ситуацию, министерствам предлагается установить единые требования к программам продажи госимущества, а также полностью перевести торги в электронную форму, следует из доклада. Отвечая на вопрос "Известий" о причинах срыва программы, в Минэкономразвития обратили внимание, что поступления, предусмотренные законом о бюджете, могут отличаться от прогнозного плана приватизации, разработанного министерством и Росимуществом. Там уточнили, что в план на 2018 год была заложена реализация активов на 5,6 млрд рублей. Однако выходит, что и этот показатель не был достигнут.

Приватизации сопротивляются региональные и муниципальные власти, хотя сам бизнес заинтересован в покупке активов, принадлежащих государству, заявил "Известиям" президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он пояснил: пока имущество находится в госсобственности, доходы от него (например, аренда) пополняют местные бюджеты, а в случае приватизации деньги поступают в федеральный центр, поэтому правительства субъектов не заинтересованы в продаже. С другой стороны, подготовка госкомпаний к реализации — это громоздкий забюрократизированный процесс, поэтому зачастую собственнику проще и дешевле сорвать планы, чем организовать продажу имущества.

Эксперты видят причины медленной приватизации в низких темпах роста экономики и неопределенности перспектив развития бизнеса. Инвестор готов покупать актив, только когда растет рынок сбыта, причем неважно, продается ли муниципальный гараж или крупная госкомпания, уверен доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Однако парадокс в том, что когда экономика растет, правительство не хочет расставаться со своей собственностью, так как нет необходимости пополнять бюджет. Для ускорения приватизации нашей стране нужны темпы роста ВВП на уровне 4%, добавил эксперт.