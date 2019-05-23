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23 мая 2019 года 09:39
За продажу промышленного фальсификата введут миллионные штрафы
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Сергей Фадеичев/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - В России за изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции, включая автокомпоненты, трубы и кабели, решено ввести штрафы с оборота, уже зарекомендовавшие себя в борьбе с некачественным бензином и дизтопливом, заявил на коллегии Росстандарта глава Минпромторга Денис Мантуров. Оборотные штрафы за продажу паленого топлива заработали в прошлом году, их средний размер, по данным Росстандарта - 560 тысяч рублей, в то время как в 2016 и 2017 годах средний штраф составлял 50-60 тысяч и не перекрывал выгоду продавцов контрафакта. Десятикратный рост ответственности помог снизить долю выявляемых при проверках нарушений качественных характеристик топлива вдвое - с 20% до 9%, пишет "Российская газета". Госкомиссия по контрафакту, учитывая действенность этого механизма, поддержала решение о распространении оборотных штрафов на рынке промышленной продукции, сказал Д.Мантуров. Как пояснили РГ в Росстандарте, по кабельной продукции Госкомиссия по контрафакту рассматривала предложения повысить предельный размер штрафа для юрлиц за нарушения требований техрегламента с 600 тыс. до 1 млн рублей, а за повторное нарушение - взимать уже оборотные штрафы в размере 3% выручки от реализации типа продукции за предшествующий год, но не менее 2 млн рублей. За повторное нарушение такие санкции предлагается применять и к индивидуальным предпринимателям. Сейчас для них штрафы за повторные нарушения составляют от 40 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 700 тыс. до миллиона. По данным Ассоциации "Электрокабель", доля контрафакта на рынке за 3 года снизилась почти в 3 раза - с 32% в 2016 году до 11% в 2018 году, или с 43 млрд до 27 млрд рублей. Росстандарт в прошлом году выявил нарушения в 46% проверок. На рынке труб объем фальсификата и контрафакта, по экспертным оценкам, составляет 35-40 млрд рублей, то есть превышает 10% рынка (миллион тонн). Меры против контрафакта на рынке автокомпонентов планируется рассмотреть в 3-м квартале на профильной межведомственной рабочей группе в Росстандарте. В целом, по словам Д.Мантурова, доля фальсификата на российском рынке за 3 года уменьшилась с 27% до 20%.
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Ключевые слова: РФ, промпродукция, фальсификат
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