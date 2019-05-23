Открытость вице-премьеров помогла сгладить острые углы

23 мая. FINMARKET.RU - Первому зампредседателя российского правительства Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Козаку удалось справиться с потоком негатива, который вылился в СМИ из-за пенсионной реформы и повышения розничных цен на бензин. К такому выводу пришли специалисты из Института региональных проблем, проанализировав эффективность работы вице-премьеров в проблемном поле за последний год. На руку им сыграли скорость и открытость, особенно ценная на фоне острой повестки, пишут "Известия".

Пристальнее всего россияне следили за резонансными новостями: на первом месте оказалась безработица, низкие зарплаты и прожиточный минимум, на втором месте - пенсии.

Не менее сложная ситуация была в областях, которые курирует первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь это повышение налогов и дефицит региональных бюджетов. Отбиваться от негатива пришлось и Дмитрию Козаку из-за повышения цен на бензин и последовавшей критики не только от населения, но и от нефтяных компаний.

По мнению авторов исследования, в отличие от коллег по кабмину, Силуанову и Козаку удалось "внести в свою коммуникационную стратегию новации, которые позволили в положительную сторону изменить публичные оценки их работы".

В "красной" зоне индекс эффективности работы с проблемным полем оказался у Татьяны Голиковой, Алексея Гордеева и Виталия Мутко, также столкнувши[ся с негативной повесткой.

Умение выступать в медиа на фоне проблемной повестки оценивали для вице-премьеров, работа которых напрямую влияет на повседневную жизнь россиян.

Авторы исследования опирались на данные "Медиалогии" и собственного мониторинга СМИ.