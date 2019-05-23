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23 мая 2019 года 09:35
Открытость вице-премьеров помогла сгладить острые углы
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Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - Первому зампредседателя российского правительства Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Козаку удалось справиться с потоком негатива, который вылился в СМИ из-за пенсионной реформы и повышения розничных цен на бензин. К такому выводу пришли специалисты из Института региональных проблем, проанализировав эффективность работы вице-премьеров в проблемном поле за последний год. На руку им сыграли скорость и открытость, особенно ценная на фоне острой повестки, пишут "Известия". Пристальнее всего россияне следили за резонансными новостями: на первом месте оказалась безработица, низкие зарплаты и прожиточный минимум, на втором месте - пенсии. Не менее сложная ситуация была в областях, которые курирует первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь это повышение налогов и дефицит региональных бюджетов. Отбиваться от негатива пришлось и Дмитрию Козаку из-за повышения цен на бензин и последовавшей критики не только от населения, но и от нефтяных компаний. По мнению авторов исследования, в отличие от коллег по кабмину, Силуанову и Козаку удалось "внести в свою коммуникационную стратегию новации, которые позволили в положительную сторону изменить публичные оценки их работы". В "красной" зоне индекс эффективности работы с проблемным полем оказался у Татьяны Голиковой, Алексея Гордеева и Виталия Мутко, также столкнувши[ся с негативной повесткой. Умение выступать в медиа на фоне проблемной повестки оценивали для вице-премьеров, работа которых напрямую влияет на повседневную жизнь россиян. Авторы исследования опирались на данные "Медиалогии" и собственного мониторинга СМИ.
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Ключевые слова: РФ, правительство, рейтинг
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