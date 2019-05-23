Страховщикам работа омбудсмена обойдется в копеечку

23 мая. FINMARKET.RU - С 1июня в России радикально изменится порядок рассмотрения имущественных споров по. Все их в обязательном порядке начнет рассматривать омбудсмен - этот институт создан ЦБ

Потребителю, недовольному, например, выплатой, перед подачей иска к страховщику придется обратиться к омбудсмену - бесплатно. Жалобу тот обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, его решения обязательны для страховщиков.

Как пишут "Ведомости" , страховщики сначала приветствовали появление омбудсмена по ОСАГО при ЦБ. Его участие в спорах снизит количество судебных разбирательств, на которые, утверждают страховщики, их толкают автоюристы - и обогащаются, потому что добиваются крупных выплат в судах. Но бесплатно омбудсмен работает только для страхователей, страховщики ему платят - и, по их мнению, дорого.

Максимальная плата за услуги омбудсмена - 45 тыс. руб. Такую сумму страховщик заплатит омбудсмену, если тот вынесет решение в пользу клиента, если же клиент получит отказ, страховщику ничего платить не придется, говорится в сообщении на сайте финомбудсмена. Страховщики считают, что ставки в 45 тыс. руб. сопоставимы с выплатой по ОСАГО.

Страховое сообщество с максимальной ставкой не согласно и продолжит дискуссии с омбудсменом о ее снижении, передал "Ведомостям" президент РСА Игорь Юргенс. "Альфастрахование" считает максимальной ставку 10-15 тыс. руб., сказал его представитель, представитель "РЕСО-гарантии" обсуждать ставку не захотел.

Страховщику придется заплатить омбудсмену и в том случае, если недовольный клиент после обращения к омбудсмену решил отказаться от требований или компания решила добровольно уладить спор, не дожидаясь решения омбудсмена. Для таких случаев ставка дифференцирована - от 7,5 тыс. до 30 тыс. руб. - и зависит от срока, когда клиент отказался от требований или стороны примирились.

Как отметил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, ставки еще не утверждены, но именно такие будут рассмотрены советом службы сегодня.

Закон о финансовом омбудсмене разрешает любой из сторон оспорить его решение в суде. Те потребители, которые судятся, продолжат это делать и в таком случае оплата услуг омбудсмена станет дополнительным расходом, считает заместитель гендиректора МАКСа Виктор Алексеев.Для третьих лиц, например автоюристов, обращение к омбудсмену будет платным - фиксированная ставка составит 15 тыс. руб.

Ю.Воронин просит не ставить под сомнение институт, который еще даже не начал работу. Это рыночный самоокупаемый институт, он нужен для развития рынка, поэтому рынок его и содержит, рассуждает Ю.Воронин, такая практика принята во всех зарубежных странах, где работает институт страхового омбудсмена. Решения омбудсмена публичны, основываются на нормах закона и мотивированы, что исключает возможность вынесения произвольных решений под влиянием любых факторов, уверен Ю.Воронин.

По мнению страховщиков, степень готовности омбудсмена к активной работе вызывает опасения: не устранены проблемы с личным кабинетом, непонятны некоторые организационные аспекты.

А экс-руководитель страхового надзора Александр Коваль видит проблему в том, что потребители, для которых институт создавался, о нововведениях ничего не знают.